Araştırma: Covid-19 geçirmiş olmak en az beş ay boyunca aşı gibi koruma sağlıyor

Britanya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Birimi’nin (PHE) araştırması Covid-19 geçirildikten sonra kazanılan bağışıklığın en az beş ay boyunca aşıya benzer bir koruma sağladığını ortaya koydu.

20 binden fazla sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmayla Covid-19 geçirmekle kazanılan bağışıklığın yüzde 83 oranında yeniden hasta olmaktan koruduğu ortaya çıktı.

Bulgular ilk enfeksiyonun ardından kısa bir süre sonra yeniden hasta olma ihtimalinin zayıf olmakla birlikte, virüse yeniden yakalanmanın ve potansiyel olarak başkalarına bulaştırmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Halk Sağlığı Birimi, araştırma için Britanya’nın farklı yerlerinden çalışmaya dahil ettiği sağlık çalışanlarını iki gruba ayırdı: Daha önce Covid-19 olanlar ve olmayanlar. Geçen yıl haziran ve kasım arasındaki dönemde katılımcılara iki haftada bir PCR testi ve aylık olarak antikor testi yapıldı.

Beş ay boyunca araştırmacılar iki gruptaki enfeksiyon oranlarını gözlemledi. Daha önce Covid-19 geçiren 6 bin 614 kişiden 13’ü semptomlu olmak üzere 44’ünde potansiyel yeniden enfeksiyon tespit ettiler. Daha önce hastalığı geçirdiğine dair delil olmayan gruptaki 14 bin 173 kişide ise 318 vaka görüldü.

Böylece daha önce hastalığı geçirmenin yeniden semptomlu şekilde enfekte olmaya karşı yüzde 94, asemptomatik enfeksiyona karşı yüzde 75 koruduğu sonucuna varıldı.

Daha önce Covid-19 geçiren grupraki vakaların potansiyel yeniden enfekte olarak adlandırılmasının nedeni ise şu: Bir vakanın ikinci kez pozitif olduğunun doğrulanması için hem ilk hem ikinci virüsün detaylı genetik analiz gerekiyor. Fakat çalışmada ilk enfeksiyonlara dair bu bilgilere ulaşmak mümkün olmadı.

PHE’nin kıdemli sağlık danışmanlarından Prof. Susan Hopkins, bağışıklığın Pfizer/BioNTech aşısına benzer bir koruma sağladığını, AstraZeneca aşısına kıyasla daha etkili olduğunu belirterek uyardı: “Yine de tamamen bir koruma sağlamıyor. İnsanların virüsü bulaştırabildiğini görüyoruz. O yüzden hala dikkatli olmaları gerekiyor.”

Araştırma umut vaat edici olmakla birlikte aynı korumanın yaşlı nüfusta da geçerli olup olmadığı bilinmiyor. Araştırmanın katılımcıları 35-54 yaş aralığında olduğundan bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu varsayılıyor. Yaşlı hastaların ise kısa süren daha zayıf bağışıklık tepkileri olması ihtimali yüksek.