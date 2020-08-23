Araştırma: Covid-19 hastası çocuklar, yetişkinlere göre daha fazla virüs taşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayımlanan yeni bir araştırma Covid-19 hastalığına yakalanan çocukların, yetişkinlere göre daha fazla virüs taşıdığını gösteriyor.

Koronavirüs belirtilerini yetişkinlere göre daha hafif atlatan çocukların hastalığa karşı bağışıklık sahibi olmadığı biliniyor. Ancak yeni çıkan sonuçlara göre virüsün yayılmasında çocukların rolü daha önce tahmin edilenden fazla olabilir.

Araştırmayı yürüten Massachusetts Hastanesi Kistik Fibrozis Merkezi Başkanı Lael Yonker, "Her yaştan çocuklarda, özellikle de enfeksiyondan sonraki iki günde tespit ettiğimiz virüs miktarı beni şaşırttı" dedi.

Viral yük, hastanede tutulan yetişkinlere göre fazla

Yonker, "Viral yükün bu kadar fazla olmasını beklemiyordum. Bir hastanede yetişkin hastaların tedavisi sırasında çok sayıda önlem alınıyor. Ancak hastanelik olan hastalardaki viral yük, dışarıda dolaşan 'sağlıklı çocuklardaki' viral yükten çok daha az" açıklamasında bulundu.

Viral yükün fazla olması, bir kişinin hastalığı başka bir kişiye bulaştırma ihtimalinin daha fazla olduğu anlamına gelebiliyor.

Söz konusu çalışma, daha önce ortaya atılan bazı raporlarla çelişiyor. Fransa'da nisan ayında yapılan araştırmada hasta bir çocuğun, temas ettiği 172 kişiden hiçbirine Covid-19 bulaştırmadığı bulunmuştu.

'Okullar açılmadan önce sonuçlar değerlendirilmeli'

Massachusetts Hastanesi Mukozal İmmünoloji ve Biyoloji Araştırma Merkezi Başkanı Alessio Fasano ise " Bu araştırma, okulların yeniden açılması için karar verecek yetkililere önemli bilgiler sunuyor. Çocuklar, virüsün yayılmasında muhtemel bir kaynak ve okullar yeniden açılırken bu veri göz önünde tutulmalı" ifadelerini kullandı.

Fasano, gerekli düzenlemeler ve planlamalar yapılmadan okulların açılması durumunda Covid-19 salgının yayılma hızının artabileceği uyarısında bulundu.