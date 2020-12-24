Araştırma: Covid-19 hastası çocukların yüzde 72’sinde D vitamini düzeyi düşük

Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kamil Yılmaz, 40 Covid-19 hastası çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada yüzde 72’lik kısmında D vitamini eksikliği ya da yetersizliğinin saptandığını söyledi.

Dr. Yılmaz ve Doç. Dr. Velat Şen çalışması dijital yayın yapan bilim dergisi ‘Pediatric Pulmonology’de yayınlandı.

Dr. Yılmaz, yaptıkları çalışmada 40 hastada D vitamini düzeyi çalışıldığını belirterek şöyle devam etti: “Aynı zamanda polikliniklere başvurmuş ama herhangi bir kronik hastalığı olmayan sağlıklı çocukların 45’inde, yaş ve cinsiyetle eş değer olanlarla yaptığımız bir taramada ise bu hastaların da sadece yüzde 25’lik kısmında D vitamini düşüklüğü olduğunu tespit ettik. İki grubu kendi arasında kıyasladığımızda Covid-19 hastalarında anlamlı oranlarda D vitamini düşüklüğünün daha fazla olduğunu tespit ettik.”

Yaptıkları çalışmada D vitamini eksikliğinin aslında hastalığın şiddetiyle bir korelasyon göstermediğini sadece ateşle negatif korelasyon gösterdiğini saptadıklarını ifade eden Yılmaz şunları söyledi: “Yani D vitamini düştükçe ateşin daha fazla olacağını tespit ettik ama onun dışında hastalığı hafif, orta ya da şiddetli geçirip geçirmeyeceğinde D vitamini düzeyinin herhangi bir faktör olmadığını ve etkilenmediğini tespit ettik. Yalnız bu çalışmalar henüz çok yeni. Kısıtlı hasta grubu ve sayıları üzerinden yapılıyor. Tüm dünyada çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Daha geniş çalışmalar ve hasta grupları seçildiğinde bunlar için daha kesin ifadeler kullanılabilir. Ön çalışma olarak bizim sadece D vitamini düzeyinin Covid-19 hastalarında yaklaşık yüzde 72’lik kısmında düşük olduğunu tespit ettik diyebiliriz.”

D vitaminiyle ilgili en doğal kullanımın güneş ışığı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Çocuğun haftada üç gün yarım saat güneş ışığında kalmasına dikkat edilmeli” dedi.