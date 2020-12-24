  • BIST 1.426
  • Altın 458,131
  • Dolar 7,5685
  • Euro 9,2219
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandı

Araştırma: Covid-19 hastası çocukların yüzde 72’sinde D vitamini düzeyi düşük

» »
Araştırma: Covid-19 hastası çocukların yüzde 72’sinde D vitamini düzeyi düşük
Araştırma: Covid-19 hastası çocukların yüzde 72’sinde D vitamini düzeyi düşük

Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kamil Yılmaz, 40 Covid-19 hastası çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada yüzde 72’lik kısmında D vitamini eksikliği ya da yetersizliğinin saptandığını söyledi.

Dr. Yılmaz ve Doç. Dr. Velat Şen çalışması dijital yayın yapan bilim dergisi ‘Pediatric Pulmonology’de yayınlandı.

Dr. Yılmaz, yaptıkları çalışmada 40 hastada D vitamini düzeyi çalışıldığını belirterek şöyle devam etti: “Aynı zamanda polikliniklere başvurmuş ama herhangi bir kronik hastalığı olmayan sağlıklı çocukların 45’inde, yaş ve cinsiyetle eş değer olanlarla yaptığımız bir taramada ise bu hastaların da sadece yüzde 25’lik kısmında D vitamini düşüklüğü olduğunu tespit ettik. İki grubu kendi arasında kıyasladığımızda Covid-19 hastalarında anlamlı oranlarda D vitamini düşüklüğünün daha fazla olduğunu tespit ettik.”

Yaptıkları çalışmada D vitamini eksikliğinin aslında hastalığın şiddetiyle bir korelasyon göstermediğini sadece ateşle negatif korelasyon gösterdiğini saptadıklarını ifade eden Yılmaz şunları söyledi: “Yani D vitamini düştükçe ateşin daha fazla olacağını tespit ettik ama onun dışında hastalığı hafif, orta ya da şiddetli geçirip geçirmeyeceğinde D vitamini düzeyinin herhangi bir faktör olmadığını ve etkilenmediğini tespit ettik. Yalnız bu çalışmalar henüz çok yeni. Kısıtlı hasta grubu ve sayıları üzerinden yapılıyor. Tüm dünyada çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Daha geniş çalışmalar ve hasta grupları seçildiğinde bunlar için daha kesin ifadeler kullanılabilir. Ön çalışma olarak bizim sadece D vitamini düzeyinin Covid-19 hastalarında yaklaşık yüzde 72’lik kısmında düşük olduğunu tespit ettik diyebiliriz.

D vitaminiyle ilgili en doğal kullanımın güneş ışığı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Çocuğun haftada üç gün yarım saat güneş ışığında kalmasına dikkat edilmeli” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da İngiltere İle Teması Olmayan Bir Kişide Kovid-19'un Daha Bulaşıcı Türüne Rastlandı24 Aralık 2020 Perşembe 09:42
  • Çin aşısı Türkiye'ye geldi24 Aralık 2020 Perşembe 09:37
  • Türkiye'den 500 Bin ÇİN aşısı geliyor24 Aralık 2020 Perşembe 08:47
  • Akciğer kanserinin belirtileri23 Aralık 2020 Çarşamba 23:45
  • Uykumuz geldiği halde uyumazsak vücutta bakın neler oluyor23 Aralık 2020 Çarşamba 23:00
  • Soğuk havalarda bel, boyun ve sırt ağrısından koruyan önlemler23 Aralık 2020 Çarşamba 22:45
  • Kalp-damar sağlığınızı korumak için basit öneriler23 Aralık 2020 Çarşamba 22:30
  • Prof. Dr. Şahin: Türkiye için yeterli doz depoladık, aşıların nakliyatında sorun olacağını düşünmüyorum23 Aralık 2020 Çarşamba 22:00
  • KKTC vatandaşı yurt dışında Covid-19'u atlattı! Adaya nasıl giriş yapacağı ise bilinmiyor! (VİDEO HABER)23 Aralık 2020 Çarşamba 21:30
  • Prof. Dr. Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat artmış olabilir23 Aralık 2020 Çarşamba 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti