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SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Araştırma: D vitamini eksikliği Kovid-19'da ölüm riskini artırabilir

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Araştırma: D vitamini eksikliği Kovid-19'da ölüm riskini artırabilir
Araştırma: D vitamini eksikliği Kovid-19'da ölüm riskini artırabilir

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu.

Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, Kovid-19 kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.

Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman’ın, "Analizimiz, Kovid-19’a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

'Şimdilik ek tedavi olarak kullanılabilir'

Backman, Kovid-19’a karşı daha savunmasız olan ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini takviyesinin şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtti.

 Bununla birlikte, raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini almaya yönlendirmek için erken olduğu, vitaminin doğru dozda alınmazsa yan etkilerinin bulunabileceği ve nihai sonuçlar için araştırmanın derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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