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Araştırma: D vitamini ile demans arasında bağlantı var mı?

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Demans ya da halk arasında bilinen adıyla bunama, son yıllarda büyük bir hızla artan ve dünyayı bekleyen en önemli sağlık sorunlarından biri. Kanada ve İngiltere'den araştırmacılar demans ile ilgili önemli bir araştırmaya imza attı.
Araştırma: D vitamini ile demans arasında bağlantı var mı?

D vitamini eksikliği pek çok hastalıkla ilişkili. Peki demans ile arasında bir ilişki var mı?

Kanada ve İngiltere'den araştırmacılar bu soruya yanıt aradı.

Araştırmaya katılan yaklaşık 12 bin katılımcı 10 yıl boyunca gözlemlendi.

Araştırma sonucunda D vitamini takviyesi alan kişilerde demans hastalığı yüzde 40 daha az görüldü.

Yaş ortalaması 71 olan katılımcıların araştırmaya kaydolduklarında demans teşhisi bulunmuyordu.

Araştırma sonucunda katılımcıların 2 bin 696'sında 10 yıl içinde demans geliştiği tespit edildi.

Bu gruptaki 2 bin 17 kişinin demans teşhisi konulmadan önce hiç D vitamini takviyesi almadığı, 679'unun ise çok az takviye aldığı ortaya çıktı.

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