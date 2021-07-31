Araştırma: Delta varyantı suçiçeği virüsünden daha bulaşıcı

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan bir iç raporda koronavirüs Delta varyantının suçiçeği kadar bulaşıcı olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda varyantın aşıların sağladığı koruma ve bağışıklığı aşma olasılığının daha yüksek olduğu, ancak hastalığı ağır geçirme, hastaneye yatış ve ölümleri önlemede oldukça etkili olduğu belirtildi.

Rapora göre Delta varyantı MERS, SARS, Ebola, soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve çiçek hastalığına neden olan virüslerden çok daha bulaşıcı.