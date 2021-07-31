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Araştırma: Delta varyantı suçiçeği virüsünden daha bulaşıcı

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Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan bir iç raporda koronavirüs Delta varyantının suçiçeği kadar bulaşıcı olduğu bilgisi yer aldı.
Araştırma: Delta varyantı suçiçeği virüsünden daha bulaşıcı

Raporda varyantın aşıların sağladığı koruma ve bağışıklığı aşma olasılığının daha yüksek olduğu, ancak hastalığı ağır geçirme, hastaneye yatış ve ölümleri önlemede oldukça etkili olduğu belirtildi.

Rapora göre Delta varyantı MERS, SARS, Ebola, soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve çiçek hastalığına neden olan virüslerden çok daha bulaşıcı.

CDC Direktörü Rochelle Walensky New York Times'a verdiği demeçte, yeni araştırmanın Delta varyantı ile enfekte olan aşılı kişilerin burun ve boğazında yüksek miktarda virüs taşıdığını tespit ettiklerini söyledi. Kuruluşa göre bir sonraki adım ise savaşın değiştiğini kabullenmek.

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