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Araştırma: Depresyon ve bipolar gibi akıl hastalıkları hava kirliliğiyle bağlantılı

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Hava kirliliğinin fiziksel sağlığı olumsuz etkilediğine dair birçok çalışma varken yeni bir araştırma depresyon ve bipolar kişilik bozukluğu gibi akıl hastalıklarının da hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Araştırma: Depresyon ve bipolar gibi akıl hastalıkları hava kirliliğiyle bağlantılı

PLOS Biology’de yayınlanan araştırmaya göre ABD ve Danimarka’da çevre kirliliği akıl hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor.

 

ABD’de 150 milyon bireyin ve Danimarka’da 1.4 milyon bireyin verileri kullanılarak yapılan araştırma kirliliğe maruz kalma ile bipolar bozukluk ve depresyon teşhisleri arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Ülke genelinde 11 yılın sağlık sigortası verilerini inceleyen araştırmacılar, bipolar, depresyon, kişilik bozukluğu, şizofreni, Parkinson, epilepsi rahatsızlıklarını hava, su ve toprak kalitesiyle karşılaştırdı.

Araştırma sonuçları özellikle New York ve Los Angeles gibi en kötü hava kalitesine sahip kentlerde bipolar bozukluk teşhisi 27 kat, depresyon teşhisi ise altı kat daha fazla. Çalışma Danimarka’da da benzer sonuçlar verdi.

 

Araştırma sonuçlarının yer aldığı raporda “Sonuçlar hava kirliliğinin psikiyatrik bozuklukların artma riski ile ciddi ölçüde bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hipotezimiz kirletici maddelerin nöroinflamatuar yollar üzerinden insan beynini etkilediği” ifadeleri yer aldı.

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