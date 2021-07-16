Araştırma: Diş Fırçalamak ve Diş İpi Kullanmak Bunamaya Karşı Koruma Sağlayabilir

New York Üniversitesi (NYU) Rory Meyers Hemşirelik Okulu'nun yürüttüğü yeni bir araştırma, diş ipi kullanma ve diş fırçalamanın bunamayı önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Yeni bir araştırmaya göre diş ipi kullanmak, diş çürümesinin yanı sıra bilişsel gerilemeden korunmaya da yardımcı olabilir. Diş fırçalama ve diş ipi kullanma gibi iyi ağız hijyeni alışkanlıkları bilişsel bozukluğu ve bunamayı önleyebilir. New York Üniversitesi (NYU) Rory Meyers Hemşirelik Okulu'nun yürüttüğü yeni bir araştırma bunu gösteriyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, çalışma kapsamında araştırmacılar diş kaybı ve bilişsel bozukluk üzerine yapılan 14 çalışmanın sonuçlarını analiz etti. Bu çalışmalara toplamda 34 bin 74 yetişkin katılmıştı. Çalışmalar bilişsel işlevinde zayıflama görülen 4 bin 689 vakaya yer vermiş ve uzun bir zaman aralığında yürütülmüştü.

Bulgular, daha fazla diş kaybı yaşayan yetişkinlerin bilişsel bozulma riskinin 1,48 kat, bunama riskininse 1,28 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Diğer faktörler kontrol edildiğinde bile bu sonuç geçerliydi.

HER EKSİK DİŞLE BİLİŞSEL BOZULMA RİSKİ DE ARTIYOR

NYU Rory Meyers Hemşirelik Okulu'ndan çalışmanın üst düzey yazarı Profesör Bei Wu, yaptığı açıklamada, "Her yıl şaşırtıcı sayıda kişiye Alzheimer hastalığı ve bunama teşhisi konduğu ve ağız sağlığını ömür boyu iyileştirebilme fırsatı göz önünde bulundurulduğunda, kötü ağız sağlığıyla bilişsel gerileme arasındaki bağlantıya dair daha derin bir anlayış geliştirmek önem kazanıyor" dedi.

NYU tarafından yapılan analiz ayrıca, diş kaybının, "tıbbi bakımın ve diş bakımının kalitesinin ve bunlara erişimin sınırlı olması, eğitim süresinin az olması ve kötü beslenme gibi yaşam boyu süren sosyoekonomik dezavantajların" bir yansıması olabileceğini öne sürüyor.

Wu, gelir ve eğitimle ağız hijyeni ve sağlığı arasındaki bağlantıya dikkat çekti. CNN'in aktardığına göre Wu, "Gelir ve eğitim, ağız sağlığıyla çok ilişkili, özellikle de birçok kişinin diş sigortası olmadığı için, muhtemelen diğer birçok kronik rahatsızlığa nazaran çok daha ilişkili" dedi.

Wu'ya göre ağız sağlığındaki eşitsizlik, özellikle ABD'de belirgin. Bunun nedeni sağlık sisteminin içinde yön bulmanın karmaşıklığı ve genelde bireylerin sağlık sigortası kapsamında diş bakımına erişiminin bulunmaması.

KÖTÜ AĞIZ VE BEYİN SAĞLIĞI ARASINDA BAĞLANTI OLABİLİR

Bu açıklamalar arasında eksik dişlerin çiğnemeyi etkileyebileceği, dolayısıyla sağlıklı gıda seçeneklerini sınırlayabileceği ve beyin sağlığı için temel besin maddelerinin kişinin beslenme düzeninden potansiyel olarak eksilmesine yol açabileceği problemi de yer alıyor.

Araştırma, ağız iltihabının beyin iltihabı ve bilişsel bozulmayla bağlantılı olduğuna dair kanıtlar da kaydetti. Önceki araştırmalar da diş eti hastalığıyla ilişkilendirilen bakterilerle (Porphyromonas gingivalis) Alzheimer arasında bağlantı tespit etmişti.