Araştırma: Dünya nüfusu 80 yıl sonra çarpıcı şekilde azalacak ve yaşlanacak

Bir araştırmaya göre dünya nüfusu 2064’te 9.7 milyara yükselerek zirveye çıkacak, ardından azalmaya başlayarak yüzyıl sonunda 8.8 milyara kadar düşecek.

Bu azalmanın temel nedenlerinden biri olarak kadınların daha iyi eğitim ve doğum kontrol yöntemlerine erişimi olması gösteriliyor.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nün araştırmasına göre 2100’e kadar 195 ülkenin 183’ü kadın başına tahmini 2.1’le mevcut nüfusu devam ettirmek için gerekli doğurganlık hızına sahip olmayacak.

Araştırmacılar Japonya, Taylanda, İtalya ve İspanya dahil 23 ülkenin nüfusunun yarıdan fazla düşeceğini belirtti.

Dünya nüfusunun neredeyse yarısı Afrikalı olabilir

Öte yandan Saharaltı Afrika’nın nüfusu üç katına çıkabilir. Bu da yüzyıl sonunda dünya nüfusunun neredeyse yarısının Afrikalı olması anlamına geliyor.

Tıp dergisi Lancet’te yayınlanan araştırma, Hindistan ve Çin’in dahil olduğu ülkelerede çalışan yaş grubu nüfusunda da büyük oranda düşüş olacağını; bunun da ekonomik büyümeye, iş gücü ve sosyal destek mekanizmalarına zarar verebileceğini öngörüyor.

Ancak doğurganlık hızı düşerken araştırmacılar özellikle ABD, Avustralya ve Kanada gibi düşük olduğu ülkelerde, göçün nüfus azalmasını dengeleyebileceğini de belirtiyor.

‘Çok fazla insan’dan ‘çok az insan’a geçiş

Araştırmayı yürüten Dr. Christopher Murray, dünyanın 1960’lardan beri sözde nüfus patlamasına odaklandığını belirterek şunu söyledi: “Şimdi meselenin hızlı bir şekilde ‘çok fazla insan‘dan ‘çok az insan‘a geçiş yaptığının çok açık olduğu bir dönüm noktasında bulunduğumuzu görüyoruz”.

2017 nüfus verilerini kullanan araştırmanın yazarları Japonya’nın nüfusunun 128 milyonda 60 milyona, Tayland’ın 71 milyondan 35 milyona, İspanya’nın 46 milyondan 23 milyona, İtalya’nın 61 milyondan 31 milyona, Portekizin 11 milyondan 5 milyona ve Güney Kore’nin 53 milyondan 27 milyona düşeceğini öngördü.

Murray sadece nüfusun azalmayacağını ayrıca genel olarak daha yaşlı bir nüfus olacağını belirterek bunun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerne dikkat çekti: “Daha fazla sosyal güvenlik veya sağlık sigortası anlamında devlet desteğine ihtiyaç duyan daha çok insan, vergi veren ise daha az insan olacak.”

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da nüfus artacak

Sahraaltı Afrika dışında 2100’de 2017’ye kıyasla daha çok nüfusa sahip olacağı tahmin edilen yerler Kuzey Afrika ve Ortadoğu. Nüfusun 600 milyondan 978 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

80 yaş üstü, beş yaş altından daha fazla olacak

Çalışma ayrıca küresel yaş yapısında da büyük değişiklikler olacağını öngörüyor. Doğurganlığın azalması ve yaşam beklentisinin artmasıyla 2010’da 65 yaş üstü nüfusun 2.37 milyar, 20 yaş altı nüfusun 1.7 milyar olacağı tahmin ediliyor.

Dünyadaki 80 yaş üstü insan sayının altı kat artarak 141 milyondan 866 milyona çıkacakken, beş yaş altı insan sayısının yüzde 40’ın üzerinde azalmayla 681 milyondan 401 milyona düşeceği hesaplanıyor.

Daha az insan gezegen için daha iyi ama…

Araştırmanın yazarları daha az insanın çevre, iklim değişikliği gibi konularda olumlu etkisi olabileceğini belirtse de yaşlanan nüfusun da kendine göre sorunları olduğunun altını çizdi.

Murray şunları kaydetti: “Eğer mesele sadece insan sayısı olsaydı gezegen için iyi bir şey olduğunu söyleyebilirdik. Mesele tersine yaş piramidinin toplumların nasıl örgütlendiği, ekonominin nasıl işlediği ve vergilerin nasıl ödendiğiyle ilgili sorun yaratacak olması.”