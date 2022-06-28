  • BIST 2.551,56
  • Altın 976.48
  • Dolar 16.641
  • Euro 17.6194
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Araştırma: Düzenli egzersiz depresyonu beşte bir azaltıyor

» »
İngiltere’de yapılan araştırmada, haftada 75 dakika egzersiz yapmanın depresyona yakalanma olasılığını beşte bir oranında azalttığı açıklandı. Cambridge Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği haftada 2,5 saatlik sporu
Araştırma: Düzenli egzersiz depresyonu beşte bir azaltıyor

yapanların ise yüzde 25 daha az depresyona yakalandıkları belirtildi.

İngiltere’de egzersizin depresyon üzerinde olumlu etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan yeni çalışmada, haftada 75 dakika egzersiz yapan yetişkinlerin depresyona girme olasılıklarının beşte bir oranında daha az olduğu belirtildi.

Dünya  Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşılan egzersiz tavsiyesinin yarısı kadar spor yapılmasının depresyona beşte bir oranında iyi geldiği aktarılan çalışmada, örgütün tavsiyesi olan haftada en az iki buçuk saat egzersizi yapanların ise yüzde 25 daha az risk taşıdığı vurgulandı.

Bilim insanları, küçük bir miktar egzersizin bile zihinsel sağlığa 'önemli bir yararı' olabileceğinin altını çizdi.

Cambridge Üniversitesi bilim insanları çalışmanın notlarında, “Egzersiz, depresyona yardımcı olabilir, çünkü endorfinlerin, iyi hissettiren kimyasalların salınımını tetikler ve vücut imajı algısını geliştirir” ifadelerine yer verdi.

Yapılan başka araştırmalar da, fiziksel aktivitenin depresyonu önlemeye yardımcı olabileceğini ve hatta antidepresanlar kadar etkili olabileceğini öne sürdü.

JAMA Psikiyatrisinde yayımlanan en son meta-analizde araştırmacılar, 28 bini depresyon hastası olmak üzere 190 bin yetişkinin verilerini analiz etti.

İzlenen tüm katılımcıların aktivite düzeyleri ve en az üç yıl boyunca depresyon geçirip geçirmedikleri incelenirken, DSÖ tarafından önerilen egzersiz miktarının yarısını yapan kişiler, egzersiz yapmayanlarla karşılaştırıldı.

Sonuçlar, düşük aktivite seviyelerinde bile depresyon oranlarında hızlı bir azalma olduğunu gösterirken, katılımcılar daha fazla aktivite yaptıklarında, ruh halini yükselten getiriler istikrarlı bir şekilde azaldı.

Bir epidemiyolog Dr. Matthew Pearce tarafından yönetilen çalışmada, “Halk sağlığı tavsiyelerinin altında bile fiziksel aktivite seviyelerinde önemli zihinsel sağlık yararları elde edilebilir” diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!28 Haziran 2022 Salı 09:11
  • DSÖ: Maymun çiçeği acil durum oluşturmuyor27 Haziran 2022 Pazartesi 18:21
  • Thalassaemia hastaları yararına düzenlenen “Kan Bağışı Kampanyası”na yoğun ilgi oldu27 Haziran 2022 Pazartesi 10:09
  • Uğur Şahin Uyardı: 'Yeniden Maske Takmaya Başlayabiliriz'27 Haziran 2022 Pazartesi 10:07
  • Menapoz Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Beslenme Önerisi !27 Haziran 2022 Pazartesi 09:56
  • DSÖ: maymun çiçeği küresel bir acil durum oluşturmuyor27 Haziran 2022 Pazartesi 09:14
  • “Sonsuza kadar yaşatacak” formüller açıklandı… İşin sırrı dengede…26 Haziran 2022 Pazar 22:43
  • Maymun çiçeği beklenmedik bir hızda evrimleşti26 Haziran 2022 Pazar 21:16
  • İnternette hastalık teşhisi hasta ediyor26 Haziran 2022 Pazar 19:23
  • Böcek ısırıklarına karşı ne yapılmalı?26 Haziran 2022 Pazar 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti