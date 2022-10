Araştırma: Eğitim giderleri artınca ‘sosyal hayat’ kısıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre eylülde yıllık enflasyon yüzde 83,45. Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 186,27 olarak açıklamıştı.

Enflasyonun rekor kırdığı bu dönemde aileler için çocuklarının okul ihtiyaçları da harcamalarda önemli bir yer tutuyor.

Türkiye’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 20 milyona yakın öğrenci var.

Araştırma şirketi Ipsos, 15 Eylül-15 Ekim arasında, okula giden 568 çocuğun ebeveynleriyle konuşarak harcama alışkanlıklarını inceledi.

Etkilenmeyen kesim yüzde 6

Araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 81’i okul harcamalarının yanı sıra diğer masrafları karşılayabilmek için bazı harcama kalemlerini de kısmaya çalışıyor. Bu kişilerin özellikle sosyal hayata yönelik kalemlerde tasarrufa gittiği görülüyor.

Çocuğu okula giden ebeveynlerin yüzde 70’i okul masraflarının bütçelerini çok zorlayacak şekilde arttığını, yüzde 24’ü de ‘biraz’ zorlayacak şekilde arttığını söylüyor. Yani toplamda hemen hemen tüm ebeveynlerin bu seneki okul masrafları karşısında oldukça zorlandığı görülüyor. Okul masrafları karşısında zorlamayan ebeveynlerin oranı ise sadece yüzde 6.

Okul harcamaları da kısılmış

Fiyatlardaki artış karşısında zorlanan ebeveynlerin yüzde 67’si okul ile ilgili harcamaları da kısmak zorunda kalmış. Okul masraflarını kısmak için ebeveynlerin yüzde 37’si kırtasiye giderlerini kısmaya çalışmış ya da geçen seneden kalan kırtasiye malzemelerini kullanmış, yüzde 36’sı bir önceki senenin okul kıyafetlerini kullanmış. Okulda yapılan yemek harcamalarını kısmak için de her dört ebeveynden biri evden sandviç ya da yemek yapıp çocuklarının yanına verdiğini belirtiyor.

Ipsos yöneticisi: Havaların soğumasıyla aile bütçesinin yönetimi daha da zorlaşacak

Dünya’nın haberine göre Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, verilerle ilgili şunları söyledi: “Neredeyse tüm veliler okul masraflarındaki artış nedeni ile az ya da çok zorlandıklarını belirtiyorlar. Her on veliden yedisi ise çok zorlandığını belirtiyor. Doğal olarak yine buna çok yakın bir oranda bir grup veli bazı eğitim malzemelerinden/ ihtiyaçlarından fedakârlık yapma yoluna gidiyor, mesela eski kırtasiye ürünlerini, okul kıyafetlerini bu yıl da kullanmak gibi. Bu önlemlerin tek başına yeterli olduğunu söylemek zor. Çünkü her on veliden sekizi ise okul masraflarına kaynak ayırabilmek için başka kalemlerde de kısıntı yaptığını söylüyor, kısıntı yapılan başlıklar bizim daha önceki araştırmalarımızdaki tespitlerimiz ile paralel; dışarıda yeme-içme, eğlence, giyim gibi ertelenebilir harcamalar. Havaların soğuması ve ısınma masrafının da eklenmesi ile aile bütçesinin yönetimi daha da zorlaşacak. Uygulama detaylarının açıklanması beklenen ısınma desteği birçok aile için önemli rol oynayacak, özellikle de çocuk okutan aileler için. Tabii işverenlerin ne kadarının bu desteği çalışanlarına hangi koşullarda yansıtacağı çok belirleyici olacak.”