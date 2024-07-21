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Araştırma: Ekran süresini azaltmak çocuklara iyi geliyor

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Yeni bir araştırma çocukların ekran başında geçirdiği süreyi azaltmanın kötü davranışları da azalttığını ortaya koydu.
Araştırma: Ekran süresini azaltmak çocuklara iyi geliyor

JAMA Network Open’da yayınlanan araştırmaya göre, ebeveynler çocuklarının boş zamanlarında ekran başında geçirdikleri süreyi ‘haftada sadece üç saate’ düşürerek sadece iki hafta gibi kısa bir sürede çocuklarının ruh sağlığı ve davranışlarında önemli iyileşmeler görebilir.

Ortalama olarak, çocuklar eğlence için günde yedi ila sekiz saati ekran başında geçiriyor. Ancak, çocuklar ekran sürelerini azalttığında davranış ve ruh halinde önemli gelişmeler gösterdi.

New York Post’un aktardığına göre Güney Danimarka Üniversitesi’nden araştırmacılar, dört ile 17 yaş aralığındaki 181 çocuk ve ergenin bulunduğu 89 aileden toplanan verileri analiz etti.

Sonuçta çocukların gün içinde saatlerce ekran başında kalmasının önlenmesiyle sosyal etkileşimlerinin arttığı gözlendi.

JAMA Pediatrics’te yayınlanan önceki araştırmalar, gelişimsel gecikmelere yol açabileceği için çocukların üç yaşına kadar ekran başında kalmasının yasaklanması gerektiğini ortaya koymuştu.

Drexel Üniversitesi’ndeki araştırmacılar da ekran süresine izin verilen bebeklerin ve yürümeye başlayan çocukların otizm ve dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili atipik duyusal davranışlar sergileme olasılığının daha yüksek olduğunu keşfetmişti.

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