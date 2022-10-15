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Araştırma: Erkekler kadınlardan biyolojik olarak daha hızlı yaşlanıyor

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Finlandiya’da Jyvaskyla Üniversitesi’nde yapılan araştırma, erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.
Araştırma: Erkekler kadınlardan biyolojik olarak daha hızlı yaşlanıyor
Fotoğraf: Pexels – Vlada Karpovich

AA’nın aktardığına göre, ‘The Journals of Gerontology: Series A’ adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, 50’li yaşlardaki erkeklerin aynı yaşlardaki kadınlardan biyolojik olarak ortalama dört yaş daha büyük olduğunu saptadı.

Erkeklerin biyolojik olarak daha hızlı yaşlanması daha sık sigara içmeleri ve vücut yapılarının daha büyük olmasıyla açıklandı.

Çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında biyolojik yaşlanmada farklılıklar olup olmadığı ve bu farklılıkların yaşam tarzıyla ilgisi incelendi.

Biyolojik yaşlanmayı ölçmek için bir bireyin hayatı boyunca yaşam süresiyle ilgili faktörleri incelemeyi sağlayan epigenetik saatler kullanıldı.

Çalışmanın baş yazarı Anna Kankaanpaa, araştırmada oldukça nadir bir çalışma tasarımı kullandıklarını belirtti: “Karşı cins ikizler arasındaki yaşlanma hızını karşılaştırdık. Benzer bir farklılık bu ikizler arasında da gözlendi. Erkek kardeş, biyolojik olarak kız kardeşinden yaklaşık bir yaş büyüktü.”

Araştırmada, eğitim, vücut kitle indeksi, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel aktivite gibi yaşam tarzıyla ilgili faktörler anketler kullanılarak ölçüldü.

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