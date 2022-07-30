  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Araştırma: Ev işleri demanstan koruyor

» »
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, bulaşık yıkamak, çöp atmak, ev süpürmek gibi temel ev işlerinin demanstan koruduğu açıklandı.
Araştırma: Ev işleri demanstan koruyor

500 binden fazla İngiliz üzerinde yapılan çalışmada, temel ev işlerini sıklıkla yapan yaşlıların, yapmayanlara kıyasla demans olma olasılığının beste bir daha az olduğu belirtildi.

Çinli bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ev işlerinin beynin fonksiyonlarını aktif hale getirebildiği ve bu nedenle demans ile mücadelede önemli rol oynadığı aktarıldı.

Neurology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki Profesör Huan Song, “Çalışmamız, sağlıklı fiziksel ve zihinsel aktivitelere daha sık katılarak insanların bunama riskini azaltabileceğini buldu. Bulgularımızı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak, sonuçlarımız basit yaşam tarzı değişikliklerinin faydalı olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Ev işleri, beyne giden kan akışını koruyarak hücrelerin büyümesini sağlıyor. 

Bilim insanları, aktif kalmanın demans geliştirme riskini azalttığının altını çizerken bunun beyne giden kan akışını koruduğu, beyin hücrelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını teşvik edebildiğini aktardı.

Çalışmada, tıbbi ve genetik bilgi merkezi olan UK Biobank'tan gelen verileri kullanarak 501 bin 376 İngiliz incelenirken, kişilerin 5 bin 185’inin demans geçirdiği bildirildi.

Demans geçiren kişiler arasında ev işlerini 'sıklıkla' yapanların, en az yapanlara kıyasla bunama geliştirme olasılığının yüzde 21 daha az olduğu vurgulanırken, düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin, yapmayanlara kıyasla demans teşhisi konma riskinin yüzde 35 daha düşük olduğunun altı çizildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar uyardı… Disney+ aboneliği dolandırıcılarına dikkat28 Temmuz 2022 Perşembe 17:45
  • Köpekler hakkındaki ilginç araştırma… Niyetinizi anlıyorlar…27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:11
  • Egzersizin yoğunluğu arttıkça yaşam süresi de uzuyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:44
  • Uzmanlar açıkladı: Hibrit çalışma yıpranmayı azalttı26 Temmuz 2022 Salı 17:32
  • Kendini genç hisseden pozitif kişiler 7 yıl daha uzun yaşıyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:05
  • Post Office dünyanın en ucuz tatil yerlerini sıraladı: İlk sırada Türkiye var25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:45
  • Tahılın Ukrayna’dan çıkarılması dünya için neden önemli?23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:17
  • James Webb teleskobuyla milyonlarca galaksi keşfedildi23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:09
  • BOSCH satış eğitimi KKTC’ de gerçekleştirdi22 Temmuz 2022 Cuma 16:43
  • Okyanusun derinliğinde nadir denizanası görüntülendi21 Temmuz 2022 Perşembe 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti