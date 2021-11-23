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Araştırma: Ev işleri yaşlılıkta sağlıklı kalmayı sağlıyor

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Singapur'da yapılan bir araştırmaya göre, ev işleri gibi fiziksel aktiviteler yaşlılıkta daha sağlıklı kalmaya yardımcı oluyor.
Araştırma: Ev işleri yaşlılıkta sağlıklı kalmayı sağlıyor

Singapur'da yapılan bir araştırmaya göre, ev işleri gibi fiziksel aktiviteler yaşlılıkta daha sağlıklı kalmaya yardımcı oluyor.

Ev işleri sıkıcı görünebilir, ancak araştırmacılar, toz alma, yerleri ovma ve pencereleri temizleme gibi işlerin yetişkinlerin yaşlılığa kadar sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Singapur merkezli bir araştırma ekibi, BMJ Open dergisindeki çalışmada, düzenli fiziksel aktivitenin “fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiğini, kronik hastalıkların risklerini ve etkilerini azalttığını; yaşlılıktaki düşmeleri, hareketsizliği, bağımlılığı ve ölüm oranını da azalttığını” bildirdi.

Ağır ev işleri yapanlar daha hızlı

Ekip, Singapur'daki bir kasabadan rastgele seçtikleri kişilerin fiziksel yeteneklerini bir dizi uygulamayla test etti.

Yaş, cinsiyet, hafif ve ağır ev işleri faktörlerinin de katıldığı uygulamaların sonucunda ağır ev işleri yapanların hafif ev işleri yapanlara oranla daha seri hareket ettiği ve düşme riski açısından daha avantajlı durumda olduğu görüldü.

Araştırma ekibinden Dr. Shiou-Liang Wee, sağlıklı kalmak için hareketi teşvik etmeye yönelik mesajların sadece eğlenceli işleri içermemesi gerektiğine dikkat çekti.

Wee, "Dinlenme, işe gidip gelme ve işle ilgili diğer fiziksel aktivitelerden bağımsız olarak, ağır ev işleri, yaşlı yetişkinlerde daha keskin hafıza ve 'düşmekten korunmayla' ilintili." ifadesini kullandı.

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