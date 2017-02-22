Araştırma ezberleri bozdu: İnsanlar 7'sinde neyse, 70'inde de o değil

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi araştırmacılarının tam 63 yılda gerçekleştirdiği bir deney, insan kişiliğinin yıllar içerisinde neredeyse tamamen değiştiğini ortaya koydu.

1947 yılında 14 yaşındaki 1208 öğrenciye öğretmenleri aracılığıyla bir takım kişilik testleri uygulayan uzmanlar, 63 yıl sonra 77 yaşına giren deneklerden 635'iyle yeniden iletişime geçti. Deneyi devam ettirmeyi kabul eden 174 kişi üzerinde aynı testler tekrarlandı. İncelenecek karakteristik özellikler, özgüven, azim, ruh halindeki istikrar durumu, vicdanlılık, özgünlük ve üstünlük arzusu olarak belirlendi.

İNSAN KARAKTERİ HAKKINDAKİ EN UZUN SÜRELİ ARAŞTIRMA

İnsan karakteri hakkında şimdiye dek yapılmış en uzun süreli araştırma olma niteliği taşıyan deneyde, üzerinde çalışılan söz konusu 6 karakteristik özelliğin zaman içerisinde önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Psychology and Aging isimli dergide yayınlanan deney raporunda, 'bireylerin ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde gösterdikleri karakteristik özellikler arasında hemen hemen hiçbir benzerliğin bulunmadığı' belirtildi.

ERGENLİKTE DAHA KARAMSAR, SİNİRLİ VE SOSYAL

Araştırmacılardan Dr. Wendy Johnson, "Ergenlik dönemindeki denekler genellikle daha az vicdanlı, daha atılgan, risk almaya ve maceraya atılmaya daha istekli, daha karamsar, sinirli ve sosyal olma eğilimi gösteriyor. Ancak yetişkinliğe doğru ilerledikçe, bu özellikler tam tersine dönüşüyor" yorumunda bulundu.

İLK İŞ DENEYİMİ VE EBEVEYNLİK DEĞİŞİMİ HIZLANDIRIYOR

"Yetişkinlik dönemlerinde insanlar kendilerini oldukları gibi kabullenmeye daha yatkınlar" diyen Dr. Johnson'a göre bu geçişi hızlandıran ve daha kararlı bir duruma getiren iki önemli nokta bulunuyor; ilk iş deneyimi ve ebeveynlik. Ancak uzmanlar, kişiliğin değişiminde bireyin hayatında gerçekleşen kişisel olayların önemli bir etkisinin bulunduğunu da vurguluyor.