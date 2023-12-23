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Araştırma: Geğirmekte yarar varmış

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‘Geğirememe sendromu’ birçok insanda fiziksel acıya neden oluyor. Ama bir araştırmaya göre hastalığın sonuçları sadece fiziksel acıyla sınırılı değil. İnsanlar bu durumdan dolayı utanç ve endişe yaşıyor, hatta depresyon giriyor.
Araştırma: Geğirmekte yarar varmış

İnsanların geğiremediği durum ‘Retrograd krikofaringeus disfonksiyonu’ (R-CPD) olarak adlandırılıyor.  

Neurogastroenterology & Motility dergisinde yayınlanan araştırmaya göre birçok doktor, hastalığa yabancı ve bu nedenle hastalıktan muzdarip kişilere ‘yeterli hizmet verilemiyor.’

R-CPD konusunda daha fazla araştırmaya ve daha fazla farkındalığa ihtiyaç olduğunu belirten bilim insanları, ‘bu sendromun hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini’ söylüyor.

Geğirmenin fizyolojisi

‘Geğirememe sendromu’ olarak da bilinen R-CPD, boğazdaki krikofarengeal kasın gazın yukarı doğru geçmesine izin verecek şekilde gevşeyememesi durumunda ortaya çıkıyor.

Londra’daki Guy’s and St Thomas’ Hastanesi’nde kulak, burun ve boğaz uzmanı Yakubu Karagama, bu durumun ‘uzun zamandır insanlara eziyet ettiğini’ söylüyor: “Bir şey yediğinizde veya içtiğinizde bu ağrıyı hissedersiniz. Bazı hastalar gazın çıkması için uzanmak zorunda kalıyor, bazıları da parmağını ağzına sokarak kendini zorluyor ki gaz da onunla birlikte çıksın.”

Karagama, 2016’dan bu yana bu rahatsızlığı olan kişileri Botoks enjeksiyonlarıyla tedavi ediyormuş.

Tedavinin ‘neredeyse her bir hasta’ için ‘hayat değiştirici’ olduğunu belirten Karagama şöyle devam ediyor: “Pek çok insan yaşadığı semptomların bu rahatsızlıktan kaynaklandığını bile bilmiyor. Kliniğime başvuran hastaların çoğu hayatları boyunca bu hastalığa sahip olduklarını söyledi.”

Ruh sağlığı üzerindeki etkileri

Araştırmacılar, R-CPD semptomları olan kişilerden yarısının, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla görüştüğünü ama yüzde 90’ının yeterli yardım almadığını söyledi.

Çalışma, teşhis edilmesi zor bozukluklara sahip kişilerde genel bir ‘psikiyatrik semptom yaygınlığına’ dikkat çekiyor.

Makalede “Bu nedenle, bu durumun ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak son derece önemli” deniyor.

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