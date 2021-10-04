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Araştırma: Gözden kalp hastalıkları tespit edilebilir

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İngiltere’de araştırmacılar, gözün en hassas kısımlarını inceleyen bir tarama kullanarak bir hastada kalp hastalığı olup olmadığını tespit etmenin mümkün olduğunu söyledi.
Araştırma: Gözden kalp hastalıkları tespit edilebilir

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, gözlerin kalp hastalıklarıyla ilgili işaretler ortaya koyduğu açıklandı.

Hakemli tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan çalışmada, bir kişinin gözleri incelenerek kalp hastalığı olup olmadığının ortaya çıkabileceği belirtilirken, göz doktorlarının bu durumu tespit edebilecekleri aktarıldı.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, gözün en hassas kısımlarını inceleyen bir tarama kullanarak bir kişide kardiyovasküler hastalığı tespit etmenin bir yolunu bulduklarını aktardı.

Çalışmada, 84 kalp hastası ve 76 sağlıklı birey incelenirken Optik koherens tomografi taraması (OCT) adı verilen retina tomografisi çekilerek tespit edilen durumda bilim insanları gözün en içteki ışığa duyarlı tabakası olan retinadaki anormalliklerin kalp rahatsızlığını ortaya koyduğunu belirtti.

 

 

'KAN AKIŞI YAVAŞLAYARAK HÜCRELERİN ÖLMESİNE NEDEN OLABİLİR'

Araştırmayı gerçekleştiren UC San Diego Health'deki Shiley Göz Enstitüsü'nde retina cerrahı ve çalışmanın baş yazarı Dr. Mathieu Bakhoum, “Gözler sağlığımıza açılan bir penceredir ve birçok hastalık gözde kendini gösterebilir. Kardiyovasküler hastalık bir istisna değildir” derken, “Kalp hastalığının neden olduğu kan akışının azalması olarak adlandırılan iskemi, göze yetersiz kan akışına neden olabilir ve retinadaki hücrelerin ölmesine ve kalıcı bir iz bırakmasına neden olabilir” diye konuştu.

Bakhoum, "Retinal İskemik Perivasküler Lezyonlar" (RIPLs) adı verilen bu izin kalp ve damar rahatsızlıklarını teşhis etmede belirteç görevi görüp görmediğine dair çalışmalar yapıldığını aktardı.

Araştırma sonucunda, kalp rahatsızlığı yaşayan kişilerde yüksek düzeyde "RIPLs" gözlendiği bildirildi.

Uzmanlar, gözdeki "RIPLs" düzeyi ne kadar fazlaysa, kalp ve damar rahatsızlıkları riskinin de o kadar yüksek olduğunu ifade etti.

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