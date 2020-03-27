Araştırma: Gripten farklı olarak, koronavirüse karşı tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir

Koronavirüs üzerine araştırma yapan bilim insanları, yüz binlerce kişiye bulaşan virüsün mutasyon hızının düşük olduğunu düşünüyor. Eğer bulgular uzun vadede doğrulanırsa, hastalığa karşı tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilecek.

John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda araştırma yürüten moleküler genetik uzmanları Peter Thielen ve Tom Mehoke, hastalardan elde edilen örneklerde yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) genetik yapısını inceliyor. Ardından bunları virüsün Çin'de ilk çıkan hali ile kıyaslıyor.

Thielen, "Mutasyon hızına baktığımızda, elde ettiğimiz ilk veriler, Covid-19'un mevsimsel grip gibi her sene yenilenmesi gereken değil, tek bir aşı gerektiren bir hastalık olduğuna işaret ediyor" diyor.

Kesin sonuç için daha uzun vadeli çalışma gerekiyor

Virüsün ilk çıkışının üzerinden çok fazla süre geçmemiş olması ve incelenen örnek sayısının kısıtlı olması, bu sonuçların henüz kesin olmadığı anlamına geliyor.

Ancak bugüne kadarki incelemelerde virüsün en fazla 10 farklı çeşit mutasyonuna rastlanıldı. Bu sayı, örneğin mevsimsel griple karşılaştırıldığında çok küçük kalıyor.

Eğer SARS-CoV-2'nin yayılması aynı mutasyon hızıyla devam ederse, Covid-19 hastalığından korunmak için kızamık veya suçiçeği hastalıkları gibi tek bir aşı yeterli olabilecek.Diğer yandan dünya genelinde yürütülen aşı çalışmaları her geçen gün ilerlese de en erken aşının bir yıl ila 18 ay arasında kullanıma hazır olması bekleniyor.