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Araştırma: Güçlendirici dozda en etkili aşılar BioNTech ve Moderna

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Araştırma: Güçlendirici dozda en etkili aşılar BioNTech ve Moderna
Araştırma: Güçlendirici dozda en etkili aşılar BioNTech ve Moderna

ABD’de üçüncü doz olarak da adlandırılan güçlendirici corona virüs aşıları üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek dozluk Johnson and Johnson ile mRNa temelli iki dozluk Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile yapılan çalışmada, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozunu olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu belirtildi.

Corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan ve üçüncü doz olarak da bilinen güçlendirici doz aşılar üzerine ABD’de yeni bir araştırma gerçekleştirildi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı biyomedikal ve halk sağlığı alanlarında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek doz Johnson & Johnson, mRNa temelli iki doz Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozlarının etkileri incelendi.

458 yetişkin üzerinde yapılan “karıştırma ve eşleştirme" çalışmasında, kişiler her kombinasyon uygulanarak çeşitli aşıların güçlendirici dozlarını aldı.

Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısını olanlar ikinci doz olarak Pfizer-BioNTech veya Moderna aşısı olurken, İki doz mRNA aşısı olanlar, üçüncü doz olarak ya yeniden mRNA ya da Johnson & Johnson aşısı uygulandı.

İKİ İLA DÖRT HAFTA SONRA ANTİKOR SEVİYELERİ ÖLÇÜLDÜ

Ulusal Sağlık Enstitüleri, güçlendirici dozlarını olan kişilerin iki ila dört hafta sonra antikor seviyeleri ölçülürken, güçlendirici doz olarak Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısı olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu belirtildi.

Çalışmada ayrıca Moderna veya Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin üçüncü doz olarak iki aşıyı da tercih edebileceği aktarıldı.

'FARKLI AŞILARI OLMAK AVANTAJLAR SUNABİLİR'

Araştırmacılar, "Bu veriler, bir aşının güçlendirici olarak onaylanması veya yetkilendirilmesi durumunda, birincil Covid-19 aşılama rejiminden bağımsız olarak bir bağışıklık tepkisinin oluşacağını gösteriyor" derken, "Farklı aşıları olma stratejileri, mevcut aşılarla elde edilen korumanın genişliği ve uzun ömürlülüğü açısından avantajlar sunabilir" şeklinde konuştu.

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