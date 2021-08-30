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Araştırma: Günde bir fincan kahve inme ve kalp krizi riskini azaltıyor

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Araştırma: Günde bir fincan kahve inme ve kalp krizi riskini azaltıyor
Araştırma: Günde bir fincan kahve inme ve kalp krizi riskini azaltıyor

Budapeşte’de bulunan Semmelweis Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaklaşık yarım milyon İngiliz üzerinde bugüne kadar yapılan en büyük kahvenin faydaları araştırmalarından birini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, günde bir fincan kahve içmenin felç ve kalp krizi riskini beşte bir oranında azaltabileceğini öne sürüldü.

Yaklaşık 500 bin İngiliz üzerinde kahvenin faydaları üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de bulunan Semmelweis Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, günde bir fincan kahve içmenin felç riskini beşte bir oranında azaltabileceğini öne sürüldü.

YARIM İLA 3 BARDAK ARASI KORUYOR

Kahve üzerine yapılan çalışmaların en büyüklerinden biri olan çalışmada, günde yarım fincan ila 3 fincan arası kahve içen kişilerin, hiç kahve içmeyenlere göre felç geçirme olasılıklarının yüzde 21 daha az olduğu bildirildi.

Her gün bir fincan kahve içenlerin içmeyenlere göre sağlıklarının daha iyi olduğu belirtilen çalışmada, kahvenin kardiyovasküler hastalıklardan ölme olasılıklarını da yüzde 17 azalttığı bildirildi.

 

 

Araştırmayı gerçekleştiren Semmelweis Üniversitesi'nden Judit Simon, "Sonuçlarımız, düzenli kahve tüketiminin güvenli olduğunu, çünkü günlük yüksek alımın bile olumsuz kardiyovasküler sonuçlar ve 10 ila 15 yıllık bir takipten sonra tüm nedenlere bağlı ölümlerle ilişkili olmadığını gösteriyor" dedi.

Simon, "Ayrıca, günde yarım ila üç fincan kahve, daha düşük inme, kardiyovasküler hastalıktan ölüm ve herhangi bir hastalıktan ölüm riskleriyle ilişkilendirildi" diye konuştu.

AVRUPA KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİNDE SUNULDU

Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi 2021'de özet olarak sunulan araştırma, bir kişinin uzun vadeli sağlığını iyileştiren kahvenin ne olduğunu görmek için MRI taramalarını da kullandı.

Dr. Simon, "Görüntüleme analizi, düzenli olarak kahve içmeyen katılımcılarla karşılaştırıldığında, günlük tüketicilerin daha sağlıklı boyutlara ve daha iyi işleyen kalplere sahip olduğunu gösterdi” şeklinde konuştu.

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