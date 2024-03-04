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Araştırma: Güney Kıbrıs'ta her 3 kişiden biri fazla kiloya sahip

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Rum Diyetisyenler ve Beslenme Uzmanları Birliğinin, 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta araştırma yaptığı belirtildi.
Araştırma: Güney Kıbrıs'ta her 3 kişiden biri fazla kiloya sahip

Rum Diyetisyenler ve Beslenme Uzmanları Birliğinin, 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta araştırma yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi araştırma neticesinde, Güney Kıbrıs’ta her 3 kişiden 1’nin fazla kiloya sahip olduğunun belirlendiğini yazdı.

Habere göre araştırma neticesinde 20-80 yaş arasındaki kişilerin yüzde 29,6’sı normal kilo; yüzde 36,1’i fazla kilolu; yüzde 27,8’i ise obez kategorisinde yer aldı.

Araştırmada ayrıca erkeklerin yüzde 2,1’i zayıf; yüzde 22,2’si normal kilo; yüzde 46,9’u fazla kilolu; yüzde 28.8’i obez olarak belirlenirken kadınların yüzde 10.5’i zayıf; yüzde 36.9’u normal kilo; yüzde 26’sı kilolu; yüzde 26.9’u ise obez şeklinde yer aldı.

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