Araştırma: Hava kirliliği anne karnındaki bebeklerin ciğerlerini ve beyinlerini zehirliyor

İskoçya ve Belçika’da yapılan ortak bir araştırmaya göre ilk kez anne karnındaki bebeklerin akciğerlerinde, karaciğerlerinde ve beyinlerinde hava kirliliğinden kaynaklanan zehirli parçacıklar bulundu.

The Guardian’a konuşan araştırmacılar, ‘fetüslerin gebelik döneminin insan gelişiminin en savunmasız aşaması olduğu için keşiflerinin endişe verici olduğunu’ söyledi.

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İskoçya ve Belçika’da nispeten düşük hava kirliliğine sahip yerlerde sigara içmeyen annelerle yapılan çalışmada her bir milimetrelik dokuda, annenin hamilelik sırasında soluduğu ve daha sonra kan dolaşımı ve plasenta yoluyla fetüse geçen binlerce siyah karbon parçacığına rastlandı.

Kirli havanın artan düşükler, erken doğumlar, düşük doğum ve bozulmuş beyin gelişimi ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu biliniyordu. Ancak yeni çalışma, bu zararın nasıl ortaya çıkabileceğine dair doğrudan kanıt sağlıyor. Bilim insanları, kirliliğin yaşam boyu sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyor.

Araçlarda, evlerde ve fabrikalarda fosil yakıtların yanması sonucu oluşan partiküller, vücutta iltihaplanmaya neden olmanın yanı sıra toksik kimyasallar taşıyor.

İlk kez fetüs organlarına etkisi gözlemlendi

İskoçya’daki Aberdeen Üniversitesi’nden Prof. Paul Fowler, “karbon nano parçacıklarının yalnızca birinci ve ikinci trimester plasentasına girmediğini, aynı zamanda gelişmekte olan fetüsün organlarına da girdiğini ilk kez gösterdik” dedi.

Asıl endişe verici olanın bu parçacıkların gelişmekte olan insan beynine de girmesi olduğunu söyleyen Fowler, nano partiküllerin insan organları ve hücreleri içindeki kontrol sistemleriyle doğrudan etkileşime girdiğini belirtiyor.

Yoğun yollardan kaçının

Çalışmaya ortaklaşa liderlik eden Belçika’daki Hasselt Üniversitesi’nden Prof. Tim Nawrot, insan gelişiminin en hassas aşaması olan gebelik sırasında hava kalitesinin özellikle dikkate alınması gerektiğini, hükümetlerin hava kirliliğini azaltmaktan sorumlu olduğunu, ancak insanların mümkün olduğunda yoğun yollardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Hava kirliliği parçacıkları plasentalarda ilk olarak 2018 yılında Londra Queen Mary Üniversitesi’nden Prof. Jonathan Grigg ve meslektaşları tarafından tespit edildi.

2019’da yapılan kapsamlı bir araştırma, hava kirliliğinin insan vücudundaki her organa ve neredeyse her hücreye zarar verebileceği sonucuna vardı.

Dünya nüfusunun yüzde 90’ından fazlası, hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönergelerinin üzerinde olduğu yerlerde yaşıyor ve hava kirliliği her yıl milyonlarca erken ölüme neden oluyor.