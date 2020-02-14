Araştırma: Hayatı boyunca 10'dan fazla cinsel partneri olanların kansere yakalanma riski daha yüksek

Yeni yapılan bir araştırmaya göre hayatı boyunca 10'dan fazla cinsel partneri olan kişilerin kansere yakalanma riski daha yüksek.

BMJ Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (BMJ Sexual & Reproductive Health) adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, özellikle hayatı boyunca 10'dan fazla cinsel partneri olan kadınların kansere yakalanma oranı, hiç cinsel partneri olmamış ya da sadece bir tane olmuş kadınlarlara göre yüzde 91 daha fazla.

İngiltere, Avusturya, Türkiye, Kanada ve İtalya'dan uzmanların yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre 10'dan fazla cinsel partneri olan erkeklerin, hiç cinsel partneri olmamış ya da sadece bir tane olmuş erkeklere göre kansere yakalanma oranı yüzde 64 daha yüksek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 10'dan fazla cinsel partneri olmuş kadınlarda ayrıca diğer kadınlara göre uzun süren bir hastalığın çıkması olasılığı da daha yüksek.

Araştırmacılar, İngiltere'de 50 yaş üzerindeki insanlardan toplanan bilgilerin derlendiği veri tabanında (English Longitudinal Study of Ageing - ELSA) yer alan bilgileri inceleyerek bu sonuca vadı.

5.722 katılımcının 2012-2013 yılları arasında yapılan ankete kaç cinsel partnerleri olduğu ve sağlık durumlarıyla ilgili verdikleri verilerin değerlendirildiği araştırmaya katılan kişilerin ortalama yaşı 64 ve üçte ikisi evli.

Araştırmacılara göre gençken daha fazla cinsel partneri olanların sigara içme, alkol kullanma ve hareket etme oranı da daha yüksek.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise yüzde 8'i, 10'dan fazla cinsel partneri olduğunu belirtti.

Araştırmanın yazarlarından olan Lee Smith, Reuters'a yaptığı açıklamada, kadınlarda bu riskin daha yüksek olmasının ilginç olduğunu, bunun cinsel yollarla bulaşan hastalıkların kadınlarda kansere yol açma riskinin daha yüksek olmasından kaynaklanabileceğini söyledi.

'Alkol ve sigaradan olabilir'

Araştırma bu sonuçların nedeni hakkında bir açıklama yapmazken cinsel yollarla bulaşan hastalıklar ve kanser arasındaki ilişkiye dikkat çeken diğer araştırmalara atıfta bulundu.

Aynı zamanda araştırmaya katılanlar arasında görülen kanser oranının düşük olması dolayısıyla araştırmada kanser türlerine göre de bir kırılım yapılamadı.

Konuyla ilgili daha fazla araştırmanın yapılması gerektiği de vurgulandı.

Reuters'a konuşan jinekolojik onkoloji uzmanı Dr. Konstantin Zakashansky, bu bulgulara dikkatle yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

Zakashansky, bu araştırmanın sadece bir bağ gösterebileceğini, bir sebep olarak görülemeyeceğini aktardı.

Yine Reuters'a konuşan Pittsburgh Tıp Okulu Üniversitesi'nden Dr. Robert Edwards, araştırma sonuçlarının alkol ve sigara gibi farklı hayat tarzlarıyla ilişkili olabileceğini söyledi.

Edwards, aktif cinsel hayatları olanlara, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili olarak sağlık uzmanlarıyla iletişimde olmaları tavsiyesini vererek gerekli korunma yöntemleriyle bu riski en aza indirmeleri gerektiğini aktardı.