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Araştırma: Hayvandan insana geçen bakteri akıl hastalıklarına yol açıyor olabilir

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Araştırma: Hayvandan insana geçen bakteri akıl hastalıklarına yol açıyor olabilir
Araştırma: Hayvandan insana geçen bakteri akıl hastalıklarına yol açıyor olabilir

Yapılan bir araştırma hayvandan insana geçen – en çok da kedi tırmığıyla ilişkilendirilen – Bartonella bakterisinin yol açtığı enfeksiyonların aralarında akıl hastalıklarının da olduğu bir dizi kronik hastalığın semptomlarını taklit ettiğini ortaya çıkardı.

North Carolina State University araştırmacıları tarafından yapılan vaka araştırmasında Bartonella henselae enfeksiyonuyla gelen bir hastada hızlı şizofreni başlangıcı teşhisi kondu.

Journal of Central Nervous Disease dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre hızlı şizofreni başlangıcı teşhisi konan ergen yaştaki hastanın tedavisinde birçok uzman ve terapist 18 ay boyunca çalıştı. Fakat ne psikoz ne de bağışıklık sistemi bozukluklarına yönelik tedaviler hiçbir işe yaramadı.

Bir doktorun hastanın derisinde genelde Bartonella virüsü ile ilişkilendirilen lezyonları farketmesinin ardından yapılan testte ise hastada Bartonella enfeksiyonunun olduğu ortaya çıktı ve antimikrobik kemoterapi ile hasta tamamen sağlığına kavuştu.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Dr. Ed Breitschwerdt, Bartonella enfeksiyonunun şizofreni gibi neropsikiyatrik hastalıklara neden olabileceği ihtimali bu vaka ile desteklendiğini belirterek şunları söyledi: “Ayrıca bu araştırma mental bozukluklarda ne sıklıkla Bartonella bakterisiyle karşılaşıldığı sorusunu da gündeme getiriyor. Bu vaka bize tıbben karmaşık bazı hastalıklarla bakteriyel enfeksiyonlar arasında bir bağlantı olabileceğini kanıtlıyor ve gelecekteki araştırmalar için bir fırsat sunuyor.”

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