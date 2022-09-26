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Araştırma: Hızlı yürümek adım saymaktan daha faydalı

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Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken; bu adımların hızlı atılmasının sağlığa daha faydalı olduğu araştırmada ortaya çıktı.
Araştırma: Hızlı yürümek adım saymaktan daha faydalı
Fotoğraf: Unsplash

ABD merkezli Pine and Lakes’te yer alan habere göre Sidney Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi araştırmasında hızlı yürümenin yararlarının yalnızca adım saymaktan elde edebilecek faydanın üzerine çıktığı görüldü.

Araştırmacılar, belirli bir dönem içerisinde 78 bin 500 yetişkinin aktivite ve sağlık verilerini analiz etti. Daha hızlı yürüyenlerin, sadece adım sayanlara nazaran çok daha fazla yarar elde ettiği ortaya çıktı.

Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken araştırmada bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı saptandı.

Sidney Üniversitesinden Dr. Matthew Ahmadi, şunları dedi: “Buradan çıkaracağımız ders, sağlığı korumaya yönelik, insanların ideal olarak günde 10 bin adım atmayı değil aynı zamanda daha hızlı yürümeyi de hedeflemeleridir.”

Araştırma JAMA Internal Medicine ve JAMA Neurology adlı hakemli dergilerde yayımlandı.

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