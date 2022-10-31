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Araştırma: Huzurevinde değil aile ortamında yaşlanmak daha olumlu

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Araştırma: Huzurevinde değil aile ortamında yaşlanmak daha olumlu
Araştırma: Huzurevinde değil aile ortamında yaşlanmak daha olumlu

Toplumda yaşayan yaşlılar ile huzurevinde kalanların beslenme ve bilişsel fonksiyonlarını karşılaştıran bir çalışma yapan Doç. Dr. Sibel Arguvanlı Çoban, huzurevinde kalan 100 yaşlı, evinde kalan da 104 yaşlı ile görüştü.

Doç. Dr. Sibel Arguvanlı Çoban “Huzurevindeki ve evde yaşayan yaşlı bireylerin beslenme durumlarını karşılaştırdığımızda huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin beslenmelerinin daha olumsuz etkilendiğini belirledik. Huzurevinde yaşayan bireylerin bilişsel fonksiyonlarının daha olumsuz yönde etkilendiğini saptamış olduk. Bir kurumda yaşamayla, aile ortamı içerisinde sosyal destek alarak, sosyal ve duygusal paylaşımlarla kendi ev ortamında yaşlanmanın olumlu olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“BESLENMEDE DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR ÖNEMLİ”

Huzurevlerindeki diyetlerin uzmanlar tarafından hazırlandığını, ancak beslenme durumunda duygusal paylaşımın etkili olduğunu gördüklerini belirten Doç. Dr. Çoban, şöyle devam etti:

“Oradaki ortam gereği yemek yerken şöyle yorumladık, ortam içerisinde duygusal paylaşımlarla bir arada yemek yemeyle, belki aile ortamındaki beslenme stillerindeki farklılıklar bunu etkilemiş olabilir. Aile içinde olmak o duygusal paylaşımlarla daha etkili olmuş olabilir, diye düşünüyorum. Bilişsel fonksiyonlar açısından baktığımızda, kişinin duyu organlarıyla birtakım uyaranları bol miktarda alması gerekiyor. Kişi toplumda yaşadığı zaman çevreden, aileden, toplumdan, topluma daha çok katılarak olumlu uyaran aldığı için bilişsel fonksiyonlarına yönelik olumlu geliştirme fırsatı bulmuş olacak. Huzurevinde aldığı uyaran sayısının az olması, bilişsel fonksiyonlarını olumsuz etkilemiş olabilir.”

“TOPLUMDA YAŞAMAK OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK”

Bireylerin ailesel destekle günlük yaşam aktivitelerini devam ettirerek topluma katılmasının bilişsel ve beslenme açısından olumlu etkiler doğuracağını ifade eden Doç. Dr. Çoban, “Aslında evde yaşayan bireyin topluma katılarak, ailesel desteklerle toplumdaki günlük yaşam aktivelerini devam ettirerek topluma katılması, onu hem bilişsel açıdan hem beslenme açısından olumlu yönde etkileyecektir. Önemli olan noktanın yaşlı bireylerin yerinde, evinde sosyal destekleriyle beraber yaşaması gerektiğini söyleyebilirim. Kurumda beslenme gereklilik olabilir, bu noktada ne yapılabilir? Toplumda buna mecbur kalabiliyoruz. Sosyal destek kaynaklarının onlara ziyaretlerle, onlara sevgi, ilgi ve onların yalnızlık duygusunun azalmasına katkı sağlayacak şekilde huzurevindeki bireylere destek vermeliyiz. Hem aile bireyleri hem de toplum olarak bu desteği esirgemememiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. 

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