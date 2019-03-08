Araştırma: İklim değişikliği cinsiyet dengesini de bozuyor

Japon biliminsanlarının yaptığı bir araştırma iklim değişikliğinin sadece gezegeni değil, insan biyolojisi ve cinsiyet dengesini de etkilediğini ortaya koydu. Erkek bebekler, iklim değişikliği dahil, dış stres faktörlerine karşı daha kırılgan.

M&K Health Institute kurucusu Dr. Misao Fukuda, araştırma sonuçlarının yer aldığı raporda hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar ile doğum ve fetal ölüm (anne karnında ölüm) oranlarındaki değişim arasında ciddi bir bağlantı ortaya çıkarıldığını yazdı.

‘İklim değişikliği ve Japonya’daki erkek/kız fetal ölüm ve yeni doğan oranları birbiriyle ilişkili’ başlıklı rapora göre sıcaklığın arttığı, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetlerin meydana geldiği bölgelerde daha az erkek çocuğu dünyaya geliyor. Rapora göre bunun nedeni erkek çocukların dış stres faktörlerine karşı daha kırılgan olması.

Raporda araştırmanın sonuçları şu ifadelerle aktarıldı: “1968 ile 2012 yılları arasındaki sıcaklık değişimleri ile yeni doğan cinsiyet oranları arasında ciddi bir ilişki bulundu. Erkek/kız fetal ölüm oranları 1970’den bu yana yükselirken, erkek/kız yeni doğan oranı ise düşüyor.”

Rapora göre 2010 yılındaki aşırı sıcak yaz mevsimi dokuz ay sonraki yeni doğan erkek/kız oranında ciddi bir düşüşe yol açarken, 2010-2011 yıllarındaki kış döneminde ve Ocak 2011’deki aşırı soğuklar fetal ölüm oranlarında ciddi bir artışla aynı döneme denk geldi.

Fukuda ve meslektaşlarının geçen yaz yayınladığı ayrı bir araştırmada ise 1995’teki Kobe depreminin en çok etkilediği Hyogo bölgesi ve 2011’deki Doğu Japonya depremi sonrası en çok etkilenen Tohoku bölgesinde erkek bebek doğumlarının kız bebek doğumlarına oranının sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 14 düştüğü ortaya konuyor. Bu veriler, gebeliğin önemli stres etkenlerinden etkilendiğini, dolayısıyla da yeni doğan cinsiyet oranlarını değiştirdiği tezini destekliyor.