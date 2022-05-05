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Araştırma: İklim değişikliği nedeniyle 4 bin yeni virüs yayılacak

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Bilim insanları, iklim değişikliğinin 2070’e kadar insanlar ve hayvanlar arasında 4 bin virüsün yayılmasına neden olacağını tespit etti.
Araştırma: İklim değişikliği nedeniyle 4 bin yeni virüs yayılacak
Fotoğraf: Reuters

CNBC’nin haberine göre, ABD’de Georgetown Üniversitesi’ndeki yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin hayvan türleri arasında yeni virüslerin yayılmasına neden olacağını ve ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıkların, hayvanlardan insanlara sıçraması riskini artıracağını ortaya koydu.

‘Nature’ dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları iklim değişikliinin 3 binden fazla memeli türünü göçe zorlayacağını belirtti.

Araştırmada, bu karşılaşmaların yüzde 90’ının yarasalar vasıtasıyla olacağı ve çoğunun Asya’nın güneydoğu bölgesinde meydana geleceği yazıldı.

Türlerin karşılaşmalarının nerede olacağını tahmin etmek için bilgisayar modellemesi kullanıldı.

Araştırmanın yazarlarından Greg Albery, bu virüslerin her birinin hayvan sağlığını etkileme ve insanlar arasında da yayılma ihtimali olduğunu söyledi.

Albery, 4 bin virüsün yayılmasının Covid-19 salgını boyutunda yeni salgınlar anlamına gelmediğinin altını çizdi.

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