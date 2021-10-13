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Araştırma: İklim değişikliği şimdiden dünya nüfusunun yüzde 85’ini etkiledi

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Dünya nüfusunun en az 85’inin ‘insan-kaynaklı‘ iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilendiği ifade edildi.
Araştırma: İklim değişikliği şimdiden dünya nüfusunun yüzde 85’ini etkiledi

Dünya nüfusunun en az 85’inin ‘insan-kaynaklı‘ iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilendiği ifade edildi.

Britanya merkezli Nature Climate Change Dergisinde yayınlanan çalışmaya göre araştırmacılar küresel ısınmayla bağlantılı olabilecek olaylara ilişkin 100 binden fazla çalışmayı analiz etti.

Analizi fosil yakıt kullanımı ve diğer karbon emisyonu kaynaklarının neden olduğu sıcaklık ve yağış değişimleri veri setiyle eşleştiren araştırmacılar, aşırı uçlarda cereyan eden olaylarla insan faaliyetleri arasında sağlam bir bağlantı kurdu.

Mahsul kıtlığı, seller, ısı dalgaları gibi olaylara odaklanan kombine araştırmalar sonucunda küresel ısınmanın dünyadaki kara alanının yüzde 80’ini etkilediği sonucuna varıldı.

Raporun yazarlarından, iklim değişikliği araştırmacısı Max Callaghan’ın şunları söyledi: “İklim değişikliğinin toplumlarımızı ve ekosistemlerimizi nasıl etkilediğini belgeleyen devasa bir kanıt tabanımız var.”

Callaghan ayrıca, ABD’den Güney Sudan’a kadar iklim değişikliğinin dünyanın hemen her yerinde görünür ve fark edilir olduğunu kaydetti.

Çalışma ayrıca 31 Ekim-12 Kasım’da İskoçya’nın Glasgow kentinde devlet liderleri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin üst düzey katılımıyla gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26’ncı Taraflar Konferansı (COP26) öncesinde yayınlandı.

COP26, Paris İklim Anlaşması’ndan bu yana alınan yolun değerlendirileceği ilk zirve olacak.

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