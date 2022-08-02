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Araştırma: İklim değişikliği yeterince ciddiye alınmıyor

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Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin -insan neslinin tükenmesi dahil- sonuçlarının yeterince ciddiye alınmadığını ortaya koydu.
Araştırma: İklim değişikliği yeterince ciddiye alınmıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinin yeterince ciddiye alınmadığı vurgulandı.

Araştırmanın yazarları, "iklimde son oyun" olarak adlandırdıkları olası duruma karşı hazırlıklara başlanması gerektiğini vurguluyor.

İlgili analize göre, iklim değişikliğinin nasıl bir küresel yıkıma sebep olacağının anlaşılmasına dair en yakın değerlendirmeler bilimsel araştırmalarda değil, popüler bilim kitaplarında yapılıyor.

İklimbilimciler, son yıllarda, 1850'lerde görülen sıcaklıkların 1,5 ila 2 derece üzerine çıkılmasının etkilerini inceliyor. Çalışmalar, bu seviyede tutulacak sıcaklıkların küresel ekonomiye getireceği yüklerden bahsediyor ancak "insanlığın sonuna" dair öngörüde bulunmuyor.

Zira araştırmacılar, iyi nedenlerle düşük sıcaklık senaryolarına odaklanıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SICAK HAVA DALGALARINI SIKLAŞTIRACAK

Konuya ilişkin araştırmanın başyazarı Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Luke Kemp, makul bir risk yönetiminin en kötü senaryoya göre geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bunun, Dünya'nın ve türlerin yok olması söz konusu olduğunda da yapılması gerektiğini belirtiyor.

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