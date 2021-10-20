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Araştırma: İklim krizinde insan etkisi neredeyse yüzde 100

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Hakemli bilimsel literatürdeki bilimsel makalelerin yüzde 99,9'u iklim değişikliğinin ana sebebinin insan kaynaklı olduğunu söylüyor.
Araştırma: İklim krizinde insan etkisi neredeyse yüzde 100

Hakemli bilimsel literatürdeki bilimsel makalelerin yüzde 99,9'u iklim değişikliğinin ana sebebinin insan kaynaklı olduğunu söylüyor. Bu sonuç, araştırma kapsamında yayımlanan 88 bin araştırmanın incelenmesi sonucu ortaya çıktı.

Bilimsel bir dergi olan Environmental Research Letters’ta yayımlanan rapor, 2013 yılında iklim krizinde insan etkisinin yüzde 97 olduğunu belirten raporun güncel hali olarak paylaşıldı. İklim krizinde insan etkisini inceleyen ve 2013'te yayımlanan rapor, 1991 ve 2012 yılları arasını kapsıyordu. Son rapor ise 2012’den 2020'nin kasım ayına kadar geçen süreci anlatıyor. Araştırmada, yüzde 97'lik sonuç neredeyse yüzde 100'e yaklaşmış durumda.

Araştırmada, tümü küçük dergilerde yayımlanan, dolaylı veya açık bir şekilde şüpheci olan 28 makale yer aldı.

Cornell Üniversitesi’nde araştırmacı olan Mark Lynas, inceledikleri 3 bin makale arasından sadece 4 tanesinin iklim krizine insanların sebep olduğu konusunda şüpheci yaklaşımı olduğunu belirtti.

Lynas, "Bu, yani iklim değişikliğinde insanlığın parmağı olduğu gerçeği, hemen hemen son söz olmalı" ifadelerini kullandı.

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