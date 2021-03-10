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Araştırma: İngiltere mutasyonu daha öldürücü

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Son yapılan bir araştırma ilk kez İngiltere’de rastlanan mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün, yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha öldürücü olduğunu ortaya koydu.
Araştırma: İngiltere mutasyonu daha öldürücü

Avrupa'da aşılama programları yavaş ilerlerken ilk kez İngiltere'de rastlanan mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün daha öldürücü olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayımlandı.

B.1.1.7 olarak bilinen İngiltere varyantı nedeniyle ölenlerin oranını koronavirüs nedeniyle ölenlerle karşılaştıran araştırmacılar, yeni türün ölüm oranının "ciddi şekilde yüksek" olduğunu belirtti.

Daha bulaşıcı, daha ölümcül

İngiliz araştırmacılar bu türün önceki türe göre yüzde 40 ila 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor. İngiliz tıp dergisi British Medical Journal’da yayımlanan araştırmaya göre yeni tür koronavirüs bulaşanlar arasında ölüm oranı 54 bin 906 kişide 227 olarak kaydedilirken, koronavirüs bulaşan aynı sayıda vaka arasında bu oran 141 seviyesinde kaldı.

Araştırmayı yöneten bilim insanlarından Robert Challen, "Hızlı yayılma kabliyeti ile birleştiğinde B.1.1.7 ciddiye alınması gereken bir tehlike" ifadelerini kullandı.

İngiltere’de eylül ayında ortaya çıkan yeni türe şimdiye kadar 100’ün üzerinde ülkede rastlandı. İngiltere mutsayonu Avrupa’da da hızla yayılıyor ve birçok Avrupa ülkesindeki yeni vakalarda mutasyona uğramış türün ağırlığı artıyor. Bu durum Avrupa ülkelerinde endişe yaratıyor.

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