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Araştırma: Kadınlar, bekar erkekleri kokusundan ayırt edebiliyor

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Avustralya’da yürütülen bir araştırma, kadınların bir erkeği, kokusundan bekar ya da evli olarak ayırt edebildiğini ortaya koydu. Araştırma, Frontiers in Psychology adlı bilim dergisinde yayınlandı.
Araştırma: Kadınlar, bekar erkekleri kokusundan ayırt edebiliyor

Avustralya’daki Macquarie Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmaya, heteroseksüel 82 kadın ve 46’sı bekar, 45’i evli, 91 erkek katıldı.

Araştırmada kadınlar, koku sayesinde bekar erkekleri ayırt ettiği gibi, bekar erkekleri daha erkeksi değerlendirdi. Fotoğraf: Pixabay

Erkek deneklere temiz beyaz tişörtler verildi ve ‘koltuk altlarında önemli bir miktar terin emilebildiği 24 saat gibi bir süreyle’ giymeleri istendi. Daha sonra denek kadınlara, karşılarında bulunan 46’sı bekar toplam 91 erkeğin tişörtleri ve tişörtlerin ait olduğu erkeklerin fotoğrafları verilerek vücut kokularını değerlendirilmeleri istendi.

Sonuç ilginçti. Kadın katılımcılar, bekar erkeklerin daha ağır bir vücut kokusuna sahip olduğunu belirtti. Araştırmanın yer aldığı makalede, “Kadınların, bekar erkeklerin yüzlerini, evli erkeklere nazaran daha erkeksi değerlendirdiğini tespit ettik” dendi.

‘Vakit kaybını azaltabilir’

Daha uygun bir eş bulma konusunda, kokunun kadınlara yardımcı olabileceğini belirten araştırmacılar, nedenini de şöyle özetledi:

“Evrimsel bir bakış açısından bakıldığında, kadınların eş olmayı çağrıştıran kemo-sinyalleri saptaması ve nihayetinde kendilerine sunulacak nispeten daha az kaynaklar nedeniyle evli erkeklere kur yapmaktan kaçınması kadınlar için daha avantajlıdır denilebilir.”

Söz konusu araştırmada katılımcılardaki testestoron seviyeleri dikkate alınmadı. Ancak daha önceki bazı araştırmalar, bekar erkeklerin, ilişkisi olan erkeklere nazaran daha fazla testosteron hormonuna sahip olduğunu göstermişti. Bu yöndeki bir araştırmaya imza atan Mehmet Mahmut, Newsweek’e, “Daha güçlü bir vücut kokusu, daha fazla öne çıkmanıza yardımcı olabilir, hakimiyet sinyali verebilir” demişti.

Testosteronun ‘eş arama’ davranışlarıyla ilişkilendirildiği konusunda hemfikir olan Mahmut, şöyle dedi:

“Daha önceki araştırmalardan, yüksek oranda testosteron hormonuna sahip olmanın, daha güçlü vücut kokusuyla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Potansiyel olarak bekar erkeklerin daha yüksek testosteron seviyeleri vardır.”

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