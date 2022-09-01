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Araştırma: Kan grubu A olanlar hastalıklara yakalanma riski daha yüksek

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ABD'de yapılan bir araştırma kan grubu A olan insanların bazı hastalıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırma: Kan grubu A olanlar hastalıklara yakalanma riski daha yüksek

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Maryland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kan grubu A olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Marylan Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, kan grubu A olan bireylerin 60’ıncı yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riskinin diğer kan gruplarına sahip bireylere göre 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Tıp dergisi Neurology’de yayınlanan araştırmada erken beyin kanaması geçirme riskinin kan grubu A olan kişilerde daha yoğun olduğu belirtildi. Bilim insanları kan grubu A olan bireylerden sonra kan grubu B olanların geldiğini aktarırken, kan grubu 0 olanların riskinin ise daha düşük olduğunu tespit etti.

“SEBEBİNİ BİLMİYORUZ”

Araştırmayı yürüten nöroloji profesörü Dr. Steven Kittner, “Henüz A kan grubunun neden riski artırdığını bilmiyoruz ama bunun damarları tıkayan faktörlerle ile ilgili olması olası” yorumunu yaptı.

İngiltere’de her yıl 100 bin insanın beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Dr. Clare Jonas, “Beyin kanaması genelde yaşlı insanlarda yüksek tansiyon ya da damarlardaki tıkanmadan meydana geliyor. Genç yetişkinlerde meydana gelen beyin kanamasının sebebi henüz anlaşılmadı” dedi.

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