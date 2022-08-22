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Araştırma: Kanser ölümlerinin yarısı önlenebilir faktörlerden kaynaklanıyor

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Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet’te yayınlanan bir araştırmaya göre, dünyada kanser ölümlerinin yüzde 44,4’ünde önlenebilir dış faktörlerin etkili olduğu ortaya çıktı.
Araştırma: Kanser ölümlerinin yarısı önlenebilir faktörlerden kaynaklanıyor

Çalışma, uluslararası uluslararası bir araştırma ekibi tarafından 2019’da 23 farklı kanser türünden hayatını kaybeden yaklaşık 10 milyon insana ait veriler üzerinden yapıldı. Araştırmacılar, bu ölümlerin 4 milyon 450 bininde, yani yüzde 44,4’ünde dış faktörlerin etkili olduğu öğrenildi.

Önlenebilir 34 risk faktöründe sigara, alkol tüketimi ve obezitenin başı çektiği belirtildi. DW Türkçe’nin dergiden aktardığına göre insanlar bu risklerden uzak durursa kanser nedeniyle ölüm sayısı yarıya inebilir.

Araştırmanın yöneticilerinden, ABD Washington Üniversitesi’nden Christopher Murray, “Bu araştırma, kanser nedeniyle yaşanan yükün dünya çapında önemi artan önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini gösteriyor” dedi. Murray, bu çalışmanın risk faktörlerini belirlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

ERKEKLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Araştırma, erkeklerin dış faktörlerden kaynaklanan kanser sebebiyle hayatlarını kaybetme ihtimallerinin önemli ölçüde daha fazla olduğunu ortaya koydu. Erkeklerde bu tür kanser hastalığı ölümlerin, bütün kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 50,6’sını teşkil ettiği açıklanırken, bu rakamın kadınlarda yüzde 36,3 olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar ayrıca davranışsal ve çevresel/mesleki olmak üzere iki farklı risk grubu arasında ayrıma gitti. Davranışsal risk faktörleri arasında alkol tüketimi, sigara içme, sağlıksız beslenme ve korunmasız seks sayılırken, çevresel ve mesleki faktörler arasında iş nedeniyle kansere sebep olan maddelere temas etme yer aldı.

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