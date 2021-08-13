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Araştırma: Kediler 'bedava' yemeği tercih eden tek tür

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ABD'de yapılan araştırmaya göre, evcil kediler seçim şansı verildiğinde emek vererek elde etmek yerine, 'bedava' mamayı tercih ediyor.
Araştırma: Kediler 'bedava' yemeği tercih eden tek tür

ABD'de yapılan araştırmaya göre, evcil kediler seçim şansı verildiğinde emek vererek elde etmek yerine, 'bedava' mamayı tercih ediyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada 17 kedinin karşısına bir oyuncağın içerisinde uğraşla kazanılan mama ve bir de tabakta kolayca ulaşılabilen mama konuldu.

8 kedinin oyuncağın içindeki mamaya tenezzül bile etmeden direkt tabağa yöneldiği, diğer kedilerin ise oyuncakla kısa süre harcadıktan sonra vazgeçtikleri gözlemlendi.

Bilim insanları kedilerin, benzer şekilde test edilen diğer tüm hayvanlardan farklı olarak, emek vermeden elde edilen 'bedava' yemek için belirgin bir tutum sergilediklerini belirtti.

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