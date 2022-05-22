Araştırma: Kısır erkeklerde meme kanseri ihtimali iki kat fazla olabilir

Geniş çaplı bir araştırma kısır erkeklerin meme kanseri olma ihtimalinin iki kat fazla olabileceğini gösterdi.

Britanya’da yaşayan Mark James ‘birçoğu meme kanserine yakalanabileceğinden habersiz‘ dediği erkeklerde farkındalık yaratmak için çalışıyor. Fotoğraf: Tenovus Cancer Care (Arşiv)

Meme kanseri erkeklerde kadınlara kıyasla daha az görülüyor. Hastalığın kısırlıkla ilişkisi daha önce küçük araştırmalarla incelenmişti.

Meme kanseriyle ilgili bugüne kadar yapılan en büyük araştırmalardan biri olan çalışma Breast Cancer Research dergisinde yayınlandı.

Britanya’daki Kanser Araştırma Enstitüsü’nün (ICR) yürüttüğü çalışmanın bulguları, erkeklerde meme kanserinin altında yatan nedenlerin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Dr. Michael Jones, “Erkeklerde meme kanserini kısırlıkla ilişkilendiren önemli bulgular elde ettik. Araştırmamız kısır erkeklerde, olmayanlara kıyasla, meme kanseri gelişme ihtimalinin iki kat fazla olabileceğini gösterdi” dedi.

Bu ilişkinin nedenlerinin belli olmadığını belirten Dr. Jones “Erkek doğurganlık hormonlarının erkeklerde meme kanseri riski üzerindeki temel rolünün araştırılması gerekiyor. Bu, erkek ve hatta kadın meme kanserinin altında yatan nedenlere dair bulgulara götürebilir” ifadelerini kullandı.

Araştırma için 12 yıllık bir süreçte yeni teşhis almış 1998 erkek meme kanseri hastası incelendi.

Erkeklerde meme kanseri nadir görüldüğünden hastalıkla ilgili araştırmalar da genelde az sayıda hastayla sınırlı kalıyor. Daha geniş grupla araştırma yapılması ekibe meme kanseri ve kısırlık arasında istatistiksel olarak anlamı bir bağ kurma imkanı tanıdı.

Çalışmaya katılan erkeklere biyolojik çocukları olup olmadığı kendilerinin ya da partnerlerinin çocuk sahibi olmakla ilgili sorun yaşayıp yaşamadığı ya da çocuk sahibi olmakla ilgili tıbbi yardım alıp almadıkları soruldu.

Meme kanserli erkeklerden elde edilen veriler hastalık geçmişi olmayan 1597 erkeğinkiyle kıyaslanarak meme kanseri teşhisi almış erkeklerde kısırlık sorunu olma ihtimalinin daha fazla olduğu sonucuna varıldı.