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Araştırma: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir

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Araştırma: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir
Araştırma: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir

Uzmanlar, klozet kapağı açıkken sifon çekmenin bir su zerrecikleri bulutu yarattığını ve bunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gibi enfeksiyonların nefes yoluyla bulaşmasına neden olabileceğini açıkladı.

Çin'deki Yangzhou Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, sifon çekmenin yerden 91 metre uzunluğuna kadar bir sprey bulutu yarattığını hesaplandı. Uzmanlar, sifonu klozet kapağını kapatarak çekmenin, bunu önleyebileceğini belirtti.

Koronavirüs, öksürük ve hapşırıkla yayılan zerreciklerle ya da bu zerreciklerin bulunduğu objelerle yayılıyor.

Enfekte insanların dışkılarında da virüsün izlerine rastlanıyor, ancak bunun hastalık bulaştırıp, bulaştırmadığı henüz net değil.

Çalışmada "Tuvalet ihtiyacı bir zorunluluktur. Ancak bir pandeminin mevcut senaryosuna karşı yanlış kullanıldığında tehlikeli hale geliyor" denildi.

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