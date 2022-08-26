Araştırma: Köpeklerde bunama riskini azaltmak mümkün

Yeni bir araştırma köpeklerde görülen demans (bunama) sorunuyla ilgili yeni bulgulara ulaştı.

Fark etmek çok kolay olmasa da bu hafta yayınlanan bir araştırma özellikle 10 yaşını geçen köpeklerde bunamanın ne kadar yaygın olabileceğini gösteriyor.

Köpek Yaşlanması Projesi (Dog Aging Project) ile işbirliğ yapan araştırmacılar, 15 binden fazla köpekten sahipleri aracılığıyla veri topladı. Köpeklerin hem sağlık durumları ve fiziksel aktiviteleriyle hem de zihinsel işlevleriyle ilgili sorular soruldu.

İnsanların yüzde 1,4’ü köpeklerinin çeşitli zihinsel bozuklukları olduğuna dair görüş bildirdi. 10 yaşından büyük köpeklerde, fazladan her yılın bunama geliştirme riskini yüzde 50’den fazla artırdı. Daha az aktif olan köpeklerin, aktif köpeklere oranla bunama ihtimali ise neredeyse 6,5 kat daha fazla çıktı.

Köpekte demans nasıl fark edilir?

Demansı olan köpekler genellikle kendi bahçelerinde hatta evin içinde kaybolabiliyor. Bir mobilyanın arkasında sıkışık kalabiliyor çünkü geri çıkabileceğini unutuyor. Bir kapıdan çıkacağı zaman, açık kısma değil den kapının menteşeli tarafına yürüyebiliyor.

Uzmanlar, insanlarla ve diğer evcil hayvanlarla etkileşimlerin değişmesinin de bunamanın bir göstergesi olabileceğini söylüyor. Sahiplerinden eskisine göre daha fazla/az sevgi bekleyen ya da evdeki diğer evcil hayvanla ilişkisinde farklılık olan köpekler bunama sinyali veriyor olabilir. Zira hayatları boyunca tanıdıkları yüzleri unutmuş olabilir.

Egzersiz faydalı olabilir

Bunamanın bir tedavisi yok ancak yaşam kalitesini artırmaya ve bakımlarını kolaylaştırmaya yönelik bazı ilaçlar bulunuyor.

Son araştırma, düzenli fiziksel egzersizin de faydalı olabileceğini düşündürüyor. Ancak az hareket etmek demansın ‘bir nedeni mi yoksa sonucu mu’ sorusuna cevap verebilmek için daha fazla araştırma gerekiyor.