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Araştırma: Koronavirüs sinir sistemine de zarar verebiliyor

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Çinli bilim insanlarının Covid-19 hastaları üzerinde yaptığı araştırmaya göre virüs insanların sinir sistemine de zarar verebiliyor. Baş dönmesi, baş ağrısı ve koku ve tat alma kaybı bu nedenle ortaya çıkabiliyor.
Araştırma: Koronavirüs sinir sistemine de zarar verebiliyor

Yeni tip koronavirüsün sadece ateş, öksürük ve solunum yolu şikayetleriyle ortaya çıkmadığı, aynı zamanda nörolojik semptromlara da yol açabildiği açıklandı. Virüsün ilk ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Vuhan'daki Çinli bilim insanlarının yaptıkları araştırmanın sonuçları "JAMA Neurolog" adlı tıp dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre koronavirüse yakalananan 214 hastanın üçte birinin sinir sistemi zarar gördü. Bu hastaların en çok dile getirdiği şikayetler baş dönmesi, baş ağrısı ve koku ve tat alma kaybı.

Basında geçen günlerde sık sık COVID-19 hastalarının tat ve koku almadıkları yönünde haberler yer almıştı. Regensburg Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Bernd Salzberger yaptığı açıklamada, bu semptomların beynin de hastalıktan etkilendiğini ortaya koyduğunu belirtiyor. Ancak Salzberger, "Koronavirüs hastalarının beyinleri üzerinde yapılmış çok az araştırma var. Bu konuda henüz tam olarak emin değiliz" diye konuşuyor.

SARS ve MERS gibi koronavirüs ailesinden gelen hastalıkların sinir sistemine zarar verebildiği biliniyordu. Her iki hastalıkta da virüsün burun boşluğundaki koku alma sinirleri üzerinden beyne ulaşabildiği deneysel olarak kanıtlanmıştı.

Solunum durmasının nedeni nörolojik hasar mı?

Şimdi COVID-19'a yakalanan bazı hastalarda rastlanan solunum durmasının, solunum, yutkunma ve kalp ritminin düzenlenmesi gibi önemli beyin fonksiyonlarının gerçekleştiği beyin sapındaki nörolojik bir hasarın sonucu olup olmadığı tartışılıyor.

Vuhan'da koronavirüs hastaları üzerinde araştırma yapan bilim insanları doktorlara şu tavsiyeyi yapıyor: "Doktorlar gecikmiş ya da yanlış bir tanı koymaktan kaçınmak ve hastalığın yayılmasının önüne geçmek için nörolojik semptomları olan hastalarda COVID-19 hastalığını da göz önünde bulundurmalı."

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