Araştırma: Koroner kalp hastalığında günde bir bardak pancar suyu faydalı olabilir

Britanya’da yapılan araştırma, günde bir bardak pancar suyunun koroner kalp hastalığı olanlara iyi geldiğini ortaya koydu.

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Koroner kalp hastalığı en yaygın görülen kalp rahatsızlığı. Ayrıca kalp krizlerinin en yaygın nedeni ve dünyada kadın ve erkeklerde bir numaralı ölüm sebebi.

Guardian’ın haberine göre koroner kalp hastaların vücutta doğal olarak salgılanan ve sağlıklı bir beden için hayati önem taşıyan nitrik oksit seviyesi düşük oluyor. Nitrik oksidin tansiyonu düzenleme işlevinin yanı sıra anti-inflamatuar ertkilere de sahip.

Queen Mary University of London’dan araştırmayı yürüten Dr. Asad Shabbir koroner kalp rahatsızlığında devamlı inflamasyonun (iltihap) hastalığı kötüleşmesine neden olarak kalp krizi riskini artırabileceğine dikkat çekti: “Araştırmamız günlük bir bardak pancar suyunun zararlı inflamasyonu önlemeye yardımcı inorganik nitrat alımının yollarından biri olduğunu gösterdi.”

Britanya Kalp Vakfı’nın (BHF) desteklediği çalışmanın sunumu Manchester’da düzenlenen bir kardiyovasüler hastalıklar konferansında yapıldı.