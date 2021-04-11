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Araştırma: Kovid-19’u hafif atlatan 10 kişiden 1’inde hastalığın etkisi uzun sürüyor

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İsveçli bilim insanları tarafından yürütülen araştırmaya göre, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif atlatan 10 kişiden 1’inde hastalığın etkisi uzun süre devam ediyor.
Araştırma: Kovid-19’u hafif atlatan 10 kişiden 1’inde hastalığın etkisi uzun sürüyor

The Financial Express’in haberine göre, araştırma, İsveç’teki Danyerd Hastanesi ve Karolinska Enstitüsündeki bilim insanları tarafından Kovid-19’a yakalanan hastaların bağışıklık sistemini incelemek amacıyla yürütüldü.

Bilim insanları, hastalığı hafif atlatan her 10 kişiden 1’inde virüsün uzun vadeli etkilerinin devam ettiğini, koku ve tat kaybının hastalık sonrası görülen en belirgin semptom olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, yorgunluğun ve solunum problemlerinin de virüsün yaygın şekilde görülen uzun vadeli etkileri arasında olduğu kaydedildi.

Araştırmanın ilk aşamasında, 2020 yılının ilkbahar döneminde, Danyerd Hastanesi’nde 408’i virüse karşı antikor geliştiren 2 bin 149 çalışandan kan örnekleri alındı ve her 4 ayda bir bu işlem yenilendi.

Bu yılın ocak ayında tamamlanan çalışma süresince katılımcılar, Kovid-19’un uzun süreli etkileri üzerine kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

En az 8 ay önce hastalığı atlatmış kişiler tarafından bildirilen uzun süreli semptomların kişilerin sosyal ve iş hayatı üzerindeki etkileri incelendi.

Yüzde 83’ünü kadınların oluşturduğu ve yaş ortalaması 43 olan hastalığı hafif atlatmış 323 kişilik grup, çalışma boyunca virüse yakalanmayan 1072 çalışanın oluşturduğu benzer yüzde ve ortalamalara sahip bir kontrol grubu ile kıyaslandı.

Elde edilen verilere göre, hastalığı atlatan kişilerin yüzde 11’inin, 8 ay boyunca iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyecek Kovid-19 semptomları gösterdiği ortaya kondu.

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