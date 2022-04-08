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Araştırma: Laboratuvarda üretilen spermler kısırlığa çare olabilir

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Yeni yapılan bir çalışmada, bilim insanlarının farelerin kök hücrelerinden sperm üretmesi, çocuk sahibi olamayanlar için umut ışığı doğurdu.
Araştırma: Laboratuvarda üretilen spermler kısırlığa çare olabilir

Her 7 çiftten 1’inin çocuk sahibi olmakta zorlandığına ve bu vakaların da yarısında sorunun erkekte olduğunu gözlemleyen bilim insanları laboratuvar ortamında sperm üretti.

Daily Mail’in haberine göre, Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilmiş sperm hücreleri farelere enjekte ettiler. Daha sonra bu spermler, yumurtalara enjekte edildi ve böylece başarılı bir şekilde birkaç bebek doğmuş oldu.

İleriki dönemde çalışmanın insanlar üzerindeki versiyonlarının da denenmesi ve kısırlığa çare olması bekleniyor.

İngiltere’deki Francis Crick Enstitüsü’nden Profesör Robin Lovell-Badge, Science dergisinde yayınlanan çalışmanın, insan spermi yaratma girişimleri için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

 

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