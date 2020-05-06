Araştırma: Lamalarda keşfedilen antikor, hücreleri koronavirüse karşı koruyor

Koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları sürerken Amerikalı ve Belçikalı bilim insanlarının bir araştırmasına göre devegiller familyasından olan lamada bulunan proteinin, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV2) hücrelere erişimini engellediğini ortaya koydu.

Çeşitli yollarla insana bulaşan koronavirüs, insan hücrelerine girdikten sonra çoğalmaya başlıyor. Daha sonra diğer hücrelere sıçrayan virüs aynı eylemi devam ettiriyor. Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüsün en büyük silahı, hücre kapılarını bulmaya yardımcı olan protein özellikleri.

Bazı araştırmalar, yeni tip koronavirüsün hücrelere yapışma yoğunluğunun, 2003 yılında patlak veren SARS virüsüne oranla 10 kat daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Virüsün hücrelere erişimini engellemek için hücre reseptörlerinin korunması birincil derecede önem arz ediyor.