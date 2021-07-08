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Araştırma: mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor

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mRNA aşıları oldukça yeni bir teknoloji olsa da arkasında 20 yıllık bir çalışma barındırıyor.
Araştırma: mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor

mRNA aşıları oldukça yeni bir teknoloji olsa da arkasında 20 yıllık bir çalışma barındırıyor. Pfizer/BioNTech aşısı insanlar üzerinde kullanılmak için onaylanmış ilk mRNA aşısı olarak tarihe geçerken etkinliği de yüksek olarak gözlemleniyor. Bu etkinlik diğer mRNA aşısı için de geçerli.

California Üniversitesi’nden bir grup araştırmacılar, mRNA aşısı yapılmadan önce ve sonra, emziren yedi annenin 4 ila 48 saat sonra süt örneklerini inceledi. Emziren annelere ait 13 süt örneğinde mRNA’ya rastlanmadı.

Araştırma ekibi, çalışmanın kısıtlı sayıda katılımcıyla yapıldığına vurgu yaparak, daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Uzmanlar, az miktarda mRNA’nın emzirme yoluyla bebeklere geçse dahi bileşenin ‘bebeklerin sindirim sistemi tarafından kırılacağını’ ifade etti.

Araştırmanın ayrıntıları, Jama Pediatrics adlı tıp dergisinde yayımlandı.

 

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