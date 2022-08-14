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Araştırma: Muz kabuğundan unla yapılan kurabiyeler daha besleyici oluyor

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Muz kabukları artık tabaklarımızda: Kurabiyeleri daha sağlıklı hale getiriyor.
Araştırma: Muz kabuğundan unla yapılan kurabiyeler daha besleyici oluyor

Muz kabukları artık çöp kovalarına değil, kızartılıp ‘pastırma’ haline dönüştürülerek ve unundan yapılan kurabiyelerle insanların tabaklarına ulaşıyor.

Bitki bazlı beslenme şekillerine ve gıda artıklarının azaltılmasına olan ilgi gün geçtikçe artıyor. İnsanlar, meyve ve sebzelerin bütün kısımlarını kullanmak için yaratıcı yollar bulmaya çalışıyor. Şeflerin deney yaptığı artıklardan biri olan muz kabukları, lif yönünden son derece zengin olmasına karşın çiğ yendiği zaman pek hoş olmuyor.

Popsci’ın aktardığı geçen ay yayınlanan bir araştırmaya göre muz kabukları ezilerek lif, magnezyum, potasyum ve antioksidan bileşenleri yönünden zengin bir un haline getirildi. Ekmek ve keklerdeki buğday ununun bir kısmı yerine bu yeni un kullanıldığında unlu mamullerin daha besleyici olduğu ve daha hoş aromalar kazandığı görüldü.

Benzer deneylerin, kurabiyeler üzerinde yürütülmediğini farkeden Fayzan Ahmet ve meslektaşları, şekerli kurabiyelerde yer alan buğday ununun bir kısmını muz kabuğu unuyla değiştirerek kurabiyelerin besin değerini, oda sıcaklığında saklanabilirliğini ve tüketiciler nezdindeki onayını değerlendirdi. Değerlendirmede, farklı miktarlarda tozu tereyağı, yağsız süt tozu, pudra şekeri, bitkisel yağ ve buğday unuyla karıştırıp beş grup şekerli kurabiye yapıldı. Muz kabuğu unu barındıran kurabiyelerin daha düşük yağ ve protein ile daha yüksek miktarlarda fenol ve daha iyi antioksidan faaliyetleri taşıdığından daha sağlıklı olduğu gözlemlendi.

 

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