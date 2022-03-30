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Araştırma: Ormanlar, karbon depolamaktan fazlasını yapıyor

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Yeni bir araştırma, ormanların Dünya'yı en az yarım derece daha serin tutmaya yardımcı olduğunu ve iklim krizinin etkilerinden koruduğunu ortaya koydu.
Araştırma: Ormanlar, karbon depolamaktan fazlasını yapıyor

Yeni bir araştırma, ormanların Dünya'yı en az yarım derece daha serin tutmaya yardımcı olduğunu ve iklim krizinin etkilerinden koruduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ormanlar, küresel ve yerel sıcaklıklar üzerindeki fiziksel etkileri nedeniyle iklim kriziyle mücadelede önceden düşünülenden çok daha büyük ve karmaşık bir rol oynuyor.

Ormanların, "karbon süngeri" rolü biliniyor ancak kapsamlı yeni veriler, ormanların, karbon depolamanın ötesinde iklim faydaları sağladığını; enerjiyi ve suyu fiziksel olarak dönüştürme biçimleri nedeniyle havayı yakın ve uzak serin ve nemli tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

 

Amazon yağmur ormanları için 'kritik eşik' uyarısı

 

ABD ve Kolombiya'dan araştırmacılar, ormanların, -kimyasal bileşiklerden türbülansa ve ışığın yansımasına kadar- biyofiziksel etkilerinin karbondioksit ile birleştiğinde gezegeni en az yarım santigrat derece daha soğuk tuttuğunu buldu.

Tropik bölgelerde ise soğutma etkisinin 1 dereceden fazla olduğuna dikkat çekildi.

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