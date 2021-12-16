Araştırma Ortaya Koydu: Köpek Sahipleri Pandemide Daha Az Depresyona Girdi

ABD'de yürütülen bir araştırma, sahiplerine çok bağlı olan köpeklerle yaşamanın Covid-19 pandemisinde ruh sağlığını nasıl olumlu etkilediğini gösterdi.

ABD'de yürütülen bir araştırmaya göre, köpek sahipleri pandemi döneminde köpeği olmayanlara kıyasla sevildiklerini daha fazla hissetti ve daha az depresyon yaşadı.

Missouri'deki Nestlé Purina Araştırma Merkezi'nden Dr. Francois Martin öncülüğünde yapılan araştırmaya, yarısı köpek sahibi yaklaşık 1500 gönüllü katıldı.

Sonuçlar, köpek sahiplerinin pandemi sürecinde kendilerini daha değerli hissettiğini ve sevgi eksikliğini daha az hissettiğini gösterdi. Köpekleriyle yaşayan katılımcılar, Covid-19 pandemisi boyunca daha güçlü bir sosyal desteğe sahip olduklarını söyledi.

Sonuçları PLOS One isimli bilimsel dergide paylaşan araştırmacılara göre, aradaki fark çok büyük olmasa da istatistiki olarak anlamlı.

Makalede, “Elde ettiğimiz sonuçlar, köpek sahibi olmanın insanlara daha güçlü bir sosyal destek, sağladığını ve dolayısıyla Covid-19 pandemisinin yarattığı negatif psikolojik etkilerin giderilmesine yardım ettiğini gösteriyor” dendi.

Ayrıca, daha önce yapılan birçok araştırmada da, sahiplerine çok bağlı ve sadık hayvanlar olarak bilinen köpeklerin ruh sağlığı açısından ne kadar faydalı olduğuna da dikkat çekildi.