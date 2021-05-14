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Araştırma: Pfizer aşısının ikinci dozunun ertelenmesi yaşlılarda antikoru artırıyor

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İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi, Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu arasında üç hafta ile 12 hafta ara verilmesinin antikor seviyelerini nasıl etkilediğini araştırdı.
Araştırma: Pfizer aşısının ikinci dozunun ertelenmesi yaşlılarda antikoru artırıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu arasında 12 hafta ara verilmesi yaşlılarda Covid-19'a karşı antikor oranını artırıyor. Araştırma, 80-99 yaş arasındaki kişilerde aşının iki dozu arasında üç hafta yerine 12 hafta ara verildiğinde antikor seviyesinin üç buçuk kat yükseldiğini ortaya koydu.

İngiltere hükümeti, daha fazla kişiye aşı yapabilmek için Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 12 haftaya kadar uzatmıştı. BioNTech firması dozlar arasında üç hafta ara verilmesini tavsiye ederken, birçok Avrupa ülkesinde bu süre en fazla altı hafta olarak tutuluyor. Türkiye'de ise bu aşının ikinci dozu 6-8 hafta arasında yapılıyor.

ANTİKOR VE T HÜCRESİ YANITI DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİ

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde ise aşının 12 hafta ara verildiğinde ürettiği antikor seviyesi ölçüldü. Araştırmada, yaşları 80 ile 99 arasında değişen 175 kişinin aşı yaptırdıktan sonraki antikor oranları karşılaştırıldı. Henüz hakem heyeti incelemesinden geçmeyen çalışmada, ikinci dozu 12 hafta sonra yaptıran kişilerdeki antikor seviyesinin, üç hafta sonra yaptıranlardan üç buçuk kat daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Bununla birlikte, aşıların oluşturduğu ve bağışıklık sisteminin hastalıkla savaşmasını sağlayan T hücreleri yanıtının, iki dozu üç hafta arayla yaptıranlarda daha yüksek olduğu görüldü.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (PHE) araştırmaya dair yapılan açıklamadaysa, 'bu çalışmanın ülkedeki aşılama stratejisinin doğruluğunu gösterdiği' yorumu yapıldı.

BIONTECH: YÜZDE 95 KORUMA, ÜÇ HAFTA ARA VERİLDİĞİNDE SAĞLANIYOR

Pfizer ve BioNTech firmaları, klinik deneylerde aşının dozlarının üç hafta arayla yapıldığını ve koruma oranının da bu süre üzerinden ölçüldüğünü vurgulamıştı. BioNTech firması, aşı için verilen yüzde 95 koruma oranının iki doz arasında üç hafta ara verilen koşullarda sağlandığını belirtmişti. Açıklamada, "Aşının güvenliği ve koruma oranı farklı doz araları açısından değerlendirilmemiştir" denilmişti. 

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